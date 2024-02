Was wurde aus: Die Reisejahre des Richard Sukuta-Pasu

Die jüngeren Grazer Fans werden sich womöglich nicht mal mehr an ihn erinnern: In der Saison 2012/13 kickte der deutsche Angreifer Richard Sukuta-Pasu leihweise...

Die jüngeren Grazer Fans werden sich womöglich nicht mal mehr an ihn erinnern: In der Saison 2012/13 kickte der deutsche Angreifer Richard Sukuta-Pasu leihweise für den SK Sturm Graz – und überzeugte mit zwölf Toren und drei Assists in 33 Pflichtspielen. Danach wurde die Karriere des kongolesisch-stämmigen Mittelstürmers ausgesprochen lebhaft.

Speziell in den letzten Jahren avancierte Sukuta-Pasu zu einem wahren Weltenbummler. Unmittelbar nach seiner Zeit beim SK Sturm spielte er noch mal mehr, mal weniger erfolgreich in Mitteleuropa. In den sechs Jahren nach seiner Österreich-Zeit ging er für den VfL Bochum, Cercle Brügge, Energie Cottbus, den SV Sandhausen und den MSV Duisburg auf Torjagd.

Reisejahre in Asien

Im Jahr 2019 zog es Sukuta-Pasu dann hinaus in die weite Fußballwelt. Zuerst traf er ein halbes Jahr konstant für den chinesischen Klub Guangdong, danach verschlug es ihn in die zweite südkoreanische Liga zu Seoul E-Land. Ein darauffolgendes, nur drei Monate dauerndes Thailand-Engagement bei Police Tero endete ohne einen einzigen Einsatz.

Der mittlerweile 33-jährige Sukuta-Pasu kehrte nach kurzer Vereinslosigkeit im Herbst 2021 nach Deutschland zurück und spielte in der 3. Liga für Meppen. Lange hielt es den Stürmer aber nicht in seiner Heimat und bereits im Sommer 2022 wechselte er nach Dänemark, wo er in einem Jahr neun Tore und vier Assists für den Zweitligisten Vejle beisteuerte.

Über Dänemark nach Köln

Nachdem er zuletzt ein halbes Jahr vereinslos war, wird es der gebürtige Wuppertaler nun wohl endgültig ruhiger angehen lassen: Sukuta-Pasu wechselte am Donnerstag zu Fortuna Köln, das aktuell Dritter in der Regionalliga West ist und demnach um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielt. Für den Ex-Sturm-Kicker ist der Regionalligist bereits der 15. Arbeitgeber seiner Karriere.