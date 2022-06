Die größten Talente der U19-EM (3): Serbien & Israel

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen...

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen euch in dieser Artikelserie die größten Talente des Turniers vorstellen. Auf welche Spieler solltet ihr verstärkt euer Augenmerk legen? Wer wird schon bald bei einem Top-Klub spielen und in den kommenden Jahren im internationalen Fußball eine gewichtige Rolle spielen? Heute blicken wir auf interessante Talente aus Serbien und Israel.

Marko Lazetić (Serbien)

Mittelstürmer, 18, AC Milan

Der 1.92 Meter große Stürmer Marko Lazetić muss bei der Endrunde keine Werbung für sich machen, damit große Vereine auf ihn aufmerksam werden. Der serbische Angreifer hat seinen Traumtransfer nämlich bereits hinter sich und wechselte gegen eine Ablösesumme von vier Millionen Euro von Roter Stern zum AC Milan.

Das Nachwuchstalent wird sich natürlich noch in der Primavera beweisen müssen, außer Milan entschließt sich dazu, den 18-Jährigen, der einen Vertrag bis 2026 hat, zu verleihen.

Bei Roter Stern wurde er meist als Joker für die letzten Minuten ins Spiel gebracht und es gelang ihm beim 7:1-Sieg gegen Kolubara sein bislang einziger Treffer in einem Profi-Meisterschaftsspiel. In den Nachwuchsnationalmannschaften zeigte er sich hingegen treffsicher und erzielte beispielsweise im Juni ein Tor gegen die U19 der Niederlande.

Lazetić verfügt über einen guten Torinstinkt und kann trotz seiner Größe mit einer starken Technik überzeugen. Er ist ein eleganter Spieler, der über einen guten Speed verfügt und in der Luft noch ein wenig an seinem Kopfballspiel arbeiten muss, da er mit 1.92 Metern hier noch Verbesserungspotential aufweist. Der beidbeinige Angreifer hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und kann sie mit tödlichen Pässen perfekt einsetzen.

Nemanja Motika (Serbien)

Linksaußen, 19, Roter Stern

Nemanja Motika kam im März 2003 in Berlin auf die Welt und kickte noch bei der U16 für die deutsche Nationalmannschaft. Er entschied sich in weiterer Folge jedoch für das serbische Nachwuchsteam, da er auch beruflich seine Zelte in Belgrad aufschlug. Motika wechselte nämlich im Winter von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu Roter Stern, wo er im letzten halben Jahr bei sieben Kurzeinsätzen immerhin seinen ersten Treffer erzielten.

Dass der Flügelstürmer weiß wo das Tor steht, konnte er schon bei den Bayern unter Beweis stellen. In der Regionalliga erzielte er in der abgelaufenen Saison in 24 Einsätzen 15 Treffer und acht Assists. Er hat einen jüngeren Bruder namens Nikola, der ebenfalls zu Roter Stern wechselte und dort für die U19-Mannschaft vorgesehen ist.

Nemanja Motikas Stärken sind im Eins-gegen-Eins zu finden. Zudem behält der 19-Jährige vor dem Tor die Nerven und verfügt über einen guten Abschluss.

Yonatan Laish (Israel)

Innenverteidiger, 18, Real Valladolid

Der 1.95 Meter große Innenverteidiger gilt als eines der größten Abwehrtalente im Land. Der Abwehrspieler hat ein interessantes Jahr hinter sich, denn er wechselte von Maccabi Haifa leihweise nach Spanien zu Valladolid, wo er in der B-Mannschaft zum Einsatz kam. Die Spanier haben die Option die Leihe zu verlängern.

Der Innenverteidiger ist sehr stark in der Luft und bei eigenen Standards aufgrund seiner Größe und seinem Kopfballspiel durchaus torgefährlich. Er kann gegnerische Pässe sehr gut antizipieren und verteidigt recht aggressiv gegen den Ball.