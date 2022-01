Dritter Österreicher für Ingolstadt, WSG Tirol verkauft Klassen nach Moskau

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

David Moberg Karlsson

RA, 27, SWE | Sparta Prag – > Urawa Red Diamonds

Ende Juli versenkte der Schwede David Moberg Karlsson einen Elfmeter gegen Rapid und half mit, die Hütteldorfer aus der Champions-League-Qualifikation zu kicken. Ein halbes Jahr später wechselt der trickreiche Rechtsaußen nach Japan. Nachdem er zuletzt drei Jahre für Sparta Prag spielte und in 96 Einsätzen auf 26 Tore und 22 Assists kam, schließt sich Moberg Karlsson den Urawa Red Diamonds an, die eine Million Euro Ablöse für den 27-Jährigen bezahlen. Sparta hatte im Jänner 2019 für den dreifachen Nationalspieler 1,7 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Japan ist nun bereits das sechste Land in der Karriere des Offensivspielers, der zuvor schon in Schweden, Dänemark, Schottland und England spielte.

Leon Klassen

LV, 21, RUS/GER | WSG Tirol – > Spartak Moskau

Die WSG Tirol verliert ihren hochklassigen Linksverteidiger Leon Klassen an den russischen Topklub Spartak Moskau. Die Moskowiter bezahlen knapp eine Million Euro Ablöse für den Russlanddeutschen, der erst im Sommer von 1860 München zu den Wattenern wechselte. Der 21-Jährige galt im Herbst als einer der besten Flankengeber der heimischen Bundesliga und etablierte sich sofort als Stütze in der Silberberger-Elf. Insgesamt brachte er es in 17 Bundesligaspielen auf sechs Assists. Spartak ist damit einerseits die zweite „Auslandsstation“ für den gebürtigen Deutschen, aber auch eine Art Heimkehr in die Land seiner Eltern. Im Nachwuchs kickte Klassen ausschließlich in Deutschland und durchlief den Nachwuchs des 1.FC Köln und von 1860 München. In Moskau unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2025.

Dejan Stojanovic

TW, 28, AUT | Middlesbrough FC – > FC Ingolstadt (leihweise)

Er ist einer der unterschätzten Top-Torhüter Österreichs und spielt seit über zehn Jahren im Ausland. Weil Dejan Stojanovic nun in der zweiten englischen Leistungsklasse bei Middlesbrough aber keine Chance auf Einsätze hat, schließt er sich leihweise für ein halbes Jahr dem FC Ingolstadt an, wo er mit Nico Antonitsch und Christian Gebauer auch zwei österreichische Mitspieler haben wird. Der 196cm große Torhüter wechselte im Sommer 2011 vom FC Lustenau nach Bologna und hütete danach für Crotone, St. Gallen, Middlesbrough und leihweise auch für den FC St. Pauli den Kasten. Seine stärkste und auch einsatzintensivste Zeit hatte der 28-Jährige in der Schweiz beim FC St. Gallen.

Jonathan Ikoné

RA, 23, FRA | LOSC Lille – > AC Fiorentina

Nach 3 ½ Jahren verlässt der kongolesisch-stämmige Franzose Jonathan Ikoné Lille und wechselt in die Serie A. Mit einer Ablösesumme von 14 Millionen Euro ist Ikoné immerhin der achtteuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte der AC Fiorentina. Der trickreiche Linksfuß war einer der Garanten für den überraschenden Meistertitel von Lille in der Vorsaison – in der laufenden Spielzeit brachte es Ikoné in 25 Partien jedoch nur auf zwei Tore und zwei Assists. Bei der Fiorentina unterschrieb der 175cm große Offensivmann nun bis Sommer 2026. Zuvor hatten auch der FC Sevilla, Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse am dreifachen französischen Nationalspieler angemeldet.