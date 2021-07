Giroud wechselt nach Mailand, Nordsjaelland feiert Rekordtransfer

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Olivier Giroud

ST, 34, FRA | Chelsea FC – > AC Milan

Mit seinen 34 Jahren ist Olivier Giroud gleich um fünf Jahre jünger als sein neuer Sturmpartner, denn künftig wird der Franzose gemeinsam mit Zlatan Ibrahimovic beim AC Milan stürmen. Giroud spielte zuletzt 3 ½ Jahre für Chelsea und erzielte in 119 Spielen 39 Tore. Zuletzt holte er mit den Blues die UEFA Champions League, kam im Finale aber nicht zum Einsatz. Milan holte Giroud nun zum Schnäppchenpreis von einer Million Euro, wobei Bonuszahlungen die Ablösesumme auch noch auf 3,5 Millionen ansteigen könnte. Nach neun Jahren in England wechselt Giroud damit erstmalig nach Italien und unterschrieb in Mailand einen Zweijahresvertrag. Zuletzt galten auch Lazio Rom und Inter Mailand als Kandidaten für eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 und 110-fachen Nationalspielers.

Kamaldeen Sulemana

LA, 19, GHA | FC Nordsjaelland – > Stade Rennes

Der dänische Ausbildungsklub Nordsjaelland freut sich über einen warmen Geldregen aus dem französischen Rennes. Nach nicht mal 1 ½ Jahren, 14 Toren und acht Assists in 43 Spielen für Nordsjaelland wechselt der ghanaische Linksaußen Kamaldeen Sulemana für fünf Jahre nach Frankreich und spült 15 Millionen Euro in die Vereinskassa der Dänen. Mit Bonuszahlungen kann die Transfersumme sogar auf 20 Millionen ansteigen. Der pfeilschnelle Ghanaer war zuletzt auch auf der Liste von Manchester United, Olympique Lyon und Bayer Leverkusen. Für den dänischen Klub ist es ein klarer Rekordtransfer. Bisher war der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte der Türke Emre Mor, der um knapp zehn Millionen Euro nach Dortmund übersiedelte.

Lukas Nmecha

ST, 22, GER | Manchester City – > VfL Wolfsburg

Der Torschützenkönig der vergangenen U21-Europameisterschaft, Lukas Nmecha, wechselt aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Wolfsburg. Die Ablösesumme wird sich je nach aktivierten Boni zwischen 8 und 13 Millionen Euro bewegen – Nmecha unterzeichnete einen Vierjahresvertrag. Der in Hamburg geborene Stürmer, der auch für England und Nigeria spielberechtigt gewesen wäre, spielte früher bereits leihweise für Wolfsburg, kam in zwölf Partien aber auf keine Scorerpunkte. Weiters kickte Nmecha leihweise für Middlesbrough, Preston North End und zuletzt Anderlecht. Wolfsburg setzte sich damit unter anderem gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt durch, die den 185cm großen Stürmer ebenfalls auf ihren Listen hatten.

Marc Guehi

IV, 21, ENG/CIV | Chelsea U23 – > Crystal Palace

Der englische U21-Teamspieler Marc Guehi wechselt aus der Reservemannschaft von Chelsea zu Crystal Palace und erhält einen Vertrag bis 2026. Obwohl der 21-jährige Innenverteidiger nur zwei Pflichtspiele für die Kampfmannschaft von Chelsea bestritt, legte Crystal Palace unglaubliche 23 Millionen Euro ab, um den gebürtigen Ivorer von den Blues loszueisen. Auch Borussia Mönchengladbach war an einer Verpflichtung des aufbaustarken Abwehrspielers interessiert, scheiterte aber – wenig verwunderlich – an finanziellen Fragen.