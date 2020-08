Einstiges Rapid-Target zu portugiesischem Aufsteiger, HSV holt Zweitligabomber

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Raphael Dwamena ST,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Raphael Dwamena

ST, 24, GHA | UD Levante – > Vejle BK

In jungen Jahren kickte der Ghanaer Raphael Dwamena im Salzburger Nachwuchs und beim FC Liefering, aber speziell mit seinem halben Jahr bei Austria Lustenau ging seine Karriere so richtig ab: Im Ländle erzielte er in 22 Spielen 21 Tore und wechselte daraufhin zum FC Zürich, wo er munter weitertraf. Für die Schweizer erzielte er in 56 Spielen 25 Tore und bereitete 18 vor, wechselte daraufhin um 6,2 Millionen Euro nach Spanien zu Levante. Dort hielt sich Dwamenas Erfolg aber in Grenzen: Für Levante brachte er es nur auf einen Treffer in 15 Spielen, im Zuge eines Leihjahrs bei Real Saragossa traf er zweimal in neun Spielen. Nach zwei Jahren in Spanien durfte der achtfache ghanaische Teamspieler nun ablösefrei wechseln und schließt sich dem dänischen Erstligisten Vejle an. Die Rot-Weißen schafften soeben überlegen den Aufstieg in die oberste Spielklasse. Dwamena unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2023.

Simon Terodde

ST, 32, GER | 1.FC Köln – > Hamburger SV

Cleverer Schachzug des Hamburger SV: Der deutsche Zweitligist verpflichtet Zweitligabomber Simon Terodde vom 1.FC Köln für eine Saison und zahlt keine Ablöse für den 192cm großen Angreifer. In der 2. Deutschen Bundesliga bestritt Terodde 220 Partien, erzielte dabei 118 Tore und 34 Assists. In der Bundesliga hatte er ungleich weniger Erfolg, erzielte in der vergangenen Saison für die Kölner nur drei Tore in 23 Spielen. Ein Fragezeichen stellt allerdings die körperliche Konstitution des Stürmers dar: In der vergangenen Saison hatte er mit Rückenproblemen zu kämpfen und fällt derzeit seit fast drei Monaten aufgrund einer Knieverletzung aus.

Nikola Stojiljkovic

ST, 28, SRB | SC Braga – > SC Farense

In den letzten fünf Jahren war der serbische Angreifer Nikola Stojiljkovic zweimal ein Thema beim SK Rapid – zu einem Transfer kam es aber nie. Seitdem kickte der vierfache Nationalspieler für Braga, Kayserispor, Roter Stern Belgrad, Mallorca und Boavista Porto. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in Braga, wo er in 85 Spielen 25 Treffer erzielte. Nun wechselt Stojiljkovic innerhalb Portugals und schließt sich für zwei Saisonen dem SC Farense an. Das Team von der Algarve schaffte soeben als Zweiter den Aufstieg in die Liga NOS, die höchste Spielklasse Portugals.

Yvon Mvogo

TW, 26, SUI/CMR | RB Leipzig – > PSV Eindhoven

Die letzten drei Jahre verliefen nicht nach dem Geschmack des kamerunisch-schweizerischen Torhüters Yann Mvogo. Im Sommer 2017 wechselte er um fünf Millionen Euro von den Young Boys Bern nach Leipzig, kam dort aber nie über den Status eines Ersatzkeepers hinaus bzw. kam nicht an Peter Gulácsi vorbei. Insgesamt brachte er es für die Leipziger nur auf 19 Einsätze, davon gerademal fünf in der deutschen Bundesliga. Nun wechselt der Keeper leihweise für zwei Jahre zur PSV Eindhoven. Die Rückkehr nach Leipzig ist demnach für Sommer 2022 geplant, eine fixe Kaufoption gibt es nicht und Mvogos Vertrag bei den Bullen läuft noch bis 2023.