Dortmund hängt Supertalent Bellingham ein teures Preisschild um

Jude Bellingham ist aktuell einer der gefragtesten Spieler der Fußballwelt. Praktisch alle großen englischen Klubs sind an einer Verpflichtung des Wunderkinds interessiert. Dortmund hing dem englischen Teamspieler nun aber ein teures Preisschild um.

Der junge Mittelfeldspieler aus Stourbridge feierte erst im Juni seinen 19. Geburtstag, zählt aber bereits jetzt zu den echten Unterschiedsspielern der Fußballwelt und ist eine Stütze der „Three Lions“. Dortmund holte den mittlerweile 15-fachen Nationalspieler vor zwei Jahren um 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City.

Speziell der Liverpool FC buhlte zuletzt intensiv um die Dienste Bellinghams, den wir bereits früh in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellten. Die Konkurrenz ist jedoch groß: Manchester City, Chelsea, Man United und auch Real Madrid wollen das Supertalent ebenfalls verpflichten.

Der BVB, bei dem Bellingham noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, machte nun klar, was ein Transfer kosten würde. Nicht weniger als 150 Millionen Euro müsste man auf den Tisch legen, um ihn aus seinem Vertrag loszueisen. Dortmund wiederum hofft, dass Bellingham seinen Vertrag in Deutschland noch einmal verlängert. Speziell nach der Weltmeisterschaft sollte der Engländer zu einem der heißesten Transfer Targets der Welt werden…

