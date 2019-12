England Premier League – das Resümee der 2010er Jahre

Beim amtierenden Meister Manchester City wurden vorgestern Abend die Zehner-Jahre der Premier League abgepfiffen. Die „Skyblues“ waren das überragende Team der letzten Dekade, gewannen...

Beim amtierenden Meister Manchester City wurden vorgestern Abend die Zehner-Jahre der Premier League abgepfiffen. Die „Skyblues“ waren das überragende Team der letzten Dekade, gewannen über 250 Spiele und holten im Schnitt über 80 Punkte pro Saison. Die Reihung dahinter spiegelt das Kräfteverhältnis der letzten Jahre und nicht die aktuelle Saisonform wieder. Auch bei den Toptorjägern dominieren die klingenden Namen die dieses Jahrzehnt geprägt haben. Wir nutzen die kurze spielfreie Phase für ein Resümee, ehe am Neujahrstag schon wieder die Kugel rollt.

37 Premier Leaguisten – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit Anfang 2010 in der Premier League gewertet. Wenig überraschend dominierte die Stadt Manchester die „10-er-Jahre“. Die „Big-Six“ sind auch in dieser Statistik einzementiert. Dahinter findet man allerlei interessantes.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. Manchester City 10 380 251 65 64 845 : 340 + 505 818 81,8 2. Manchester United 10 380 220 87 73 688 : 372 + 316 747 74,7 3. FC Chelsea 10 380 220 80 80 715 : 384 + 331 740 74,0 4. FC Liverpool 10 379 206 92 81 715 : 401 + 314 710 71,0 5. Tottenham Hotspur 10 380 206 85 89 657 : 421 + 236 703 70,3 6. FC Arsenal 10 380 204 87 89 700 : 436 + 264 699 69,9 7. FC Everton 10 380 150 114 116 539 : 464 + 75 564 56,4 8. West Ham United 9 341 104 91 146 424 : 520 – 96 403 44,8 9. Newcastle United 8,5 324 106 73 145 385 : 488 – 103 391 46,0 10. Stoke City (2) 8,5 322 98 94 130 342 : 445 – 103 388 45,6 11. FC Southampton 7,5 286 94 81 111 363 : 387 – 24 363 48,4 12. West Bromwich (2) 8 304 85 87 132 343 : 445 – 102 342 42,8 13. Swansea City (2) 7 266 82 66 118 306 : 383 – 77 312 44,6 14. Leicester City 5,5 210 86 49 75 312 : 281 + 31 307 55,8 15. Crystal Palace 6,5 248 81 53 114 283 : 343 – 60 296 45,5 16. AFC Sunderland (3) 7,5 284 69 84 131 300 : 425 – 125 291 38,8 17. Aston Villa 7 266 64 75 127 277 : 432 – 155 267 38,1 18. FC Fulham (2) 5,5 208 57 50 101 234 : 344 – 110 221 40,2 19. FC Burnley 5 190 53 42 95 191 : 289 – 98 201 40,2 20. AFC Bournemouth 4,5 172 52 41 79 221 : 293 – 72 197 43,8 21. FC Watford 4,5 172 51 39 82 191 : 274 – 83 192 42,7 22. Wolverhampton W. 4 152 43 42 67 177 : 239 – 62 171 42,8 23. Norwich City 4,5 172 42 45 85 181 : 293 – 112 171 38,0 24. Wigan Athletic (2) 3,5 132 33 38 61 145 : 231 – 86 137 39,1 25. Hull City (2) 3,5 132 29 31 72 122 : 217 – 95 118 33,7 26. Blackburn Rovers (2) 2,5 94 27 22 45 115 : 157 – 42 103 41,2 27. Bolton Wanderers (3) 2,5 94 28 18 48 112 : 160 – 48 102 40,8 28. Brighton & Hove 2,5 96 24 27 45 93 : 142 – 49 99 39,6 29. Queens Park Rangers (2) 3 114 22 26 66 115 : 199 – 84 92 30,7 30. Cardiff City (2) 2 76 17 13 46 66 : 143 – 77 64 32,0 31. Birmingham City (2) 1,5 56 12 21 23 55 : 87 – 32 57 38,0 32. Huddersfield Town (2) 2 76 12 17 47 50 : 134 – 84 53 26,5 33. FC Blackpool (3) 1 38 10 9 19 55 : 78 – 23 39 39,0 34. Sheffield United 0,5 20 7 8 5 23 : 19 + 4 29 58,0 35. FC Middlesbrough (2) 1 38 5 13 20 27 : 53 – 26 28 28,0 36. FC Reading (2) 1 38 6 10 22 43 : 73 – 30 28 28,0 37. FC Portsmouth (3) 0,5 18 3 5 10 16 : 34 – 18 14 28,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen.

Mehr Zuschauer, mehr TV-Gelder

Die letzten Jahre brachten für die englischen Schatzmeister einen wahren Geldregen. Neue TV-Verträge verdoppelten die fixen Einnahmen innerhalb der letzten fünf Jahre. Nicht nur der Schnitt der Zuschauer in den Stadien ist seit 2010 stetig im Steigen begriffen, mehr als 38.000 Besucher waren zuletzt durchschnittlich pro Premier League Partie live vor Ort.

Auch bei der Reichweite der TV-Übertragungen ist eine Kurve steil nach oben gerichtet. Zum „Premier-League-Fasten“ sei eine Reise nach Nordkorea, Afghanistan, Kuba, Moldawien oder Turkmenistan empfohlen, in diesen Ländern gibt es keine (legale) Möglichkeit die Spiele im Fernsehen zu verfolgen. Ansonsten flimmern dieser Tage in rekordverdächtigen 188 Ländern die Superstars der Liga über den Bildschirm und man kann den englischen Spitzenfußball – sofern man bereit ist dafür den entsprechenden Obolus zu entrichten – live mitverfolgen.

Die gefährlichsten Torschützen

Viele Fragen sind nun schon beantwortet, einen bleibt aber noch offen. Welche Spieler trafen seit 2010 in der Premier League am Häufigsten? Wir haben natürlich auch für diesen Zeitraum die Torschützenliste recherchiert.

174 Sergio Agüero (Manchester City)

136 Harry Kane (Norwich, Tottenham)

114 Wayne Rooney (Manchester Utd, Everton)

113 Romelu Lukaku (Chelsea, West Brom, Everton, Man Utd)

98 Robin van Persie (Arsenal, Manchester Utd)

97 Jamie Vardy (Leicester)

85 Eden Hazard (Chelsea)

78 Olivier Giroud (Arsenal, Chelsea)

77 Raheem Sterling (Liverpool, Manchester City)

76 Sadio Mané (Liverpool)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Zum Abschluss gibt‘s auch zur Premier League wieder alle Saisonen mit den prägendsten Mannschaften. Meister, Absteiger, FA-Cup-Sieger und natürlich auch die Toptorjäger finden hier ihre kompakte Niederschrift.

Meister Vizemeister Absteiger FA-Cup Torjäger 2010 Chelsea Manchester U. Burnley, Hull, Portsmouth Chelsea Didier Drogba (FC Chelsea, 29) 2011 Manchester U. Chelsea Birmingham, Blackpool, West Ham Manchester City D. Berbatow (Manchester U.) u. C. Tévez (Manchester C.) je 21 2012 Manchester City Manchester U. Bolton, Blackburn, Wolves Chelsea Robin van Persie (FC Arsenal, 30) 2013 Manchester U. Manchester City Wigan, Reading, QPR Wigan Robin van Persie (Manchester U., 26) 2014 Manchester City Liverpool Norwich, Fulham, Cardiff Arsenal Luis Suárez (FC Liverpool, 31) 2015 Chelsea Manchester City Hull, Burnley, QPR Arsenal Sergio Agüero (Man.City, 26) 2016 Leicester Arsenal Newcastle, Norwich, Aston Villa Manchester Utd. Harry Kane (Tottenham, 25) 2017 Chelsea Tottenham Hull, Middlesbrough, Sunderland Arsenal Harry Kane (Tottenham, 29) 2018 Manchester City Manchester U. Swansea, Stoke, West Bromwich Chelsea Mohamed Salah (Liverpool, 32) 2019 Manchester City Liverpool Cardiff, Fulham, Huddersfield Manchester City P. Aubameyang (Arsenal), S. Mané u. M. Salah (Liverpool) je 22

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war auch schon der elfte und vorletzte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Wir bleiben im Mutterland des Fußballs und schauen heute noch an dieser Stelle zum Abschluss einen Stock tiefer in die Championship, die gestern Abend abgepfiffen werden wurde.