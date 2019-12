Serie A – das Resümee der 2010er Jahre in Italien

Am vergangenen Sonntag wurde auch in Italien – genauer gesagt ins Sassuolo – die Serie A in die kurze Winterpause entlassen. Damit sind auch...

Am vergangenen Sonntag wurde auch in Italien – genauer gesagt ins Sassuolo – die Serie A in die kurze Winterpause entlassen. Damit sind auch in dieser Liga die „10er-Jahre“ Geschichte. Weil wir an dieser Stelle vor den Weihnachtsfeiertagen schon einige andere, aus österreichischer Sicht interessante Ligen analysierten, verwerten wir natürlich auch alle italienischen Ergebnisse dieser Dekade in der „2010er-Tabelle“. Wer holte wie viele Punkte, wer traf dabei am Häufigsten und was tat sich schon so in den letzten zehn Jahren.

37 Teams – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit dem 1. Jänner 2010 in der italienischen Serie A gezählt. Wenig überraschend dominiert dieses Ranking Serienmeister Juventus Turin. Seit 2012 gewann die „alte Dame“ achtmal den Scudetto. Fett markiert sind die aktuellen Serie A Teilnehmer, ansonsten gibt’s in Klammer die aktuelle Ligazugehörigkeit.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. Juventus Turin 10 381 260 73 48 712 : 291 + 421 853 85,3 2. SSC Neapel 10 380 218 90 72 721 : 391 + 330 744 74,4 3. AS Rom 10 380 215 88 77 690 : 409 + 281 733 73,3 4. AC Mailand 10 383 186 101 96 591 : 408 + 183 659 65,9 5. Inter Mailand 10 380 189 91 100 623 : 425 + 198 658 65,8 6. Lazio Rom 10 379 185 80 114 625 : 461 + 164 635 63,5 7. AC Florenz 10 380 149 111 120 558 : 469 + 89 558 55,8 8. Udinese Calcio 10 380 133 90 157 480 : 533 – 53 489 48,9 9. Atalanta Bergamo 9 342 129 92 121 461 : 431 + 30 479 53,2 10. FC Genua 1893 10 381 110 103 168 437 : 546 – 109 433 43,3 11. Sampdoria Genua 9 343 113 93 137 427 : 475 – 48 432 48,0 12. Chievo Verona (2) 9,5 363 97 101 165 336 : 495 – 159 392 41,3 13. FC Turin 7,5 284 97 97 90 403 : 378 + 25 388 51,7 14. Cagliari Calcio 9 342 98 91 153 393 : 522 – 129 385 42,8 15. FC Bologna 9 342 96 94 152 361 : 474 – 113 382 42,4 16. Parma Calcio 1913 7 266 83 76 107 318 : 377 – 59 325 46,4 17. US Sassuolo 6,5 245 75 70 100 310 : 380 – 70 295 45,4 18. US / SSD Palermo (4) ** 6,5 249 73 65 111 305 : 403 – 98 284 43,7 19. Catania Calcio (3) 4,5 173 54 53 66 199 : 235 – 36 215 47,8 20. Hellas Verona 4,5 168 44 40 84 192 : 294 – 102 172 38,2 21. FC Empoli (2) 4 152 38 44 70 166 : 232 – 66 158 39,5 22. US Lecce 2,5 93 22 26 45 108 : 157 – 49 92 36,8 23. SPAL Ferrara 2,5 93 22 26 45 95 : 141 – 46 92 36,8 24. Cesena FC (3) 3 114 19 32 63 98 : 183 – 85 89 29,7 25. Robur Siena (3)** 2 76 20 20 36 81 : 102 – 21 80 40,0 26. FC Crotone (2) 2 76 18 15 43 74 : 124 – 50 69 34,5 27. Frosinone Calcio (2) 2 76 13 17 46 64 : 145 – 81 56 28,0 28. AS / SSC Bari (3)** 1,5 59 12 13 34 56 : 89 -33 49 32,7 29. Brescia Calcio 1,5 57 11 14 32 51 : 84 – 33 47 31,3 30. Delfino Pescara 1936 (2) 2 76 9 13 54 64 : 165 – 101 40 20,0 31. Carpi FC 1909 (3) 1 38 9 11 18 37 : 57 – 20 38 38,0 32. AS Livorno (2) 1,5 59 8 12 39 56 : 119 – 63 36 24,0 33. Novara Calcio (3) 1 38 7 11 20 35 : 65 – 30 32 32,0 34. Benevento Calcio (2) 1 38 6 3 29 33 : 84 – 51 21 21,0 35. AC Siena (Konk. 2014)** 0,5 21 4 7 10 23 : 39 – 16 19 38,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle ein. Dazu zählen die neun vollen Saisonen dazwischen, ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 volle Saisonen.

**) AC Siena ging 2014 in Konkurs und es wurde ein Nachfolgeverein Robur Siena neu gegründet und wird deshalb hier separat gewertet. Im Gegensatz zu Bari (AS dann SSC) und Palermo (US dann SSD) die formell nur umbenannt wurden.

Der Zuschauerschwund wurde gestoppt

Es gibt zwar einen Serienmeister, doch punkto Zuschaueransturm dominiert ein anderer Traditionsverein. Inter Mailand durfte acht Saisonen die jeweils meisten Zuschauer im eigenen Giuseppe Meazza Stadion begrüßen. Zuletzt bewegt man sich gar schon bei einem 60.000er Schnitt. Nicht zuletzt deshalb stieg auch der gesamte Ligaschnitt zuletzt wieder etwas bzw. bremste zumindest den Zuschauerschwund der Jahre zuvor ab. Mitte der Zehner-Jahre sackte ein Serie A Spiel auf durchschnittlich nur mehr knapp 20.000 Besucher ab. Nun ist man immerhin wieder wie am Anfang der Dekade bei etwa 25.000 im Schnitt angelangt.

Die erfolgreichsten Torschützen der Dekade

Natürlich haben wir auch wieder einen Blick auf die torgefährlichsten Angreifer geworfen. Insgesamt fielen seit Jänner 2010 ganze 10.183 Tore in der italienischen Serie A. Diese sieben namhaften Goalgetter trafen dabei am Häufigsten:

125 Antonio Di Natale (Udinese)

121 Mauro Icardi (Inter, Sampdoria)

111 Gonzalo Higuaín (Napoli, AC Milan, Juventus)

116 Ciro Immobile (Juventus, FC Genua, FC Turin, Lazio)

109 Fabio Quagliarella (Napoli, Juventus, FC Turin, Sampdoria)

88 Dries Mertens (Napoli)

87 Edinson Cavani (Palermo, Napoli)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Zum Abschluss listen wir wieder die zehn Saisonen auf. Welche Mannschaften über den Meister oder die „Coppa Italia“ jubelten. Dazu auch die Absteiger Richtung Serie B.

Meister Vizemeister Absteiger Coppa Italia Torschützen 2010 Inter AS Rom Atalanta, R. Siena, Livorno Inter Antonio Di Natale (Udinese, 29) 2011 AC Milan Inter Sampdoria, Brescia, Bari Inter Antonio Di Natale (Udinese, 28) 2012 Juventus AC Milan Lecce, Novara, Cesena Neapel Zlatan Ibrahimovic (AC Mailand, 28) 2013 Juventus Neapel Palermo, R. Siena, Pescara Lazio Rom Edinson Cavani (Neapel, 29) 2014 Juventus AS Rom Catania,Bologna, Livorno Neapel C. Immobile (FC Turin), M. Icardi (Inter), L. Toni (H. Verona) je 22 2015 Juventus AS Rom Cagliari, Cesena, Parma Juventus Gonzalo Higuaín (Neapel, 36) 2016 Juventus Neapel Carpi, Frosinone, Verona Juventus Edin Džeko (AS Rom, 29) 2017 Juventus AS Rom Empoli, Palermo, Pescara Juventus Mauro Icardi (Inter, 29) 2018 Juventus Neapel Crotone, Verona, Benevento Juventus Ciro Immobile (Lazio, 29) 2019 Juventus Neapel Empoli, Frosinone, Chievo Lazio Rom Fabio Quagliarella (Sampdoria, 26)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der achte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Auch morgen bleiben wir im Süden und resümieren die spanische Primera División, „La Liga“.