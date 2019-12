Frankreichs Ligue 1 – das Resümee der 2010er Jahre

Seit Samstag ist auch in der französischen Liga Winterpause. Bis 10. Jänner ruht in der Ligue 1 der Ball. Grund genug für uns die...

Seit Samstag ist auch in der französischen Liga Winterpause. Bis 10. Jänner ruht in der Ligue 1 der Ball. Grund genug für uns die Ergebnisse seit Jänner 2010 zu analysieren und ein Fazit der „Zehner-Jahre“ zu ziehen. Wie sieht die Gesamttabelle aus, welche Spieler trafen am Häufigsten und wie entwickelten sich die Zuschauerzahlen?

37 verschieden Teams – Die 2010er Tabelle

3.797 Spiele wurden seit Jänner 2010 in der französischen Ligue 1 ausgetragen. Hier gibt’s die passende Tabelle dazu:

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. FC Paris Saint-Germain 10 379 248 80 51 827 : 312 + 515 824 82,4 2. Olympique Lyon 10 380 196 91 93 677 : 417 + 260 679 67,9 3. Olympique Marseille 10 380 179 108 93 588 : 417 + 171 645 64,5 4. LOSC Lille 10 380 174 103 103 535 : 399 + 136 625 62,5 5. AS Saint-Étienne 10 380 159 108 113 489 : 406 + 83 585 58,5 6. HSC Montpellier 10 380 143 111 126 481 : 442 + 39 540 54,0 7. OGC Nizza 10 380 147 101 132 456 : 453 + 3 542 54,2 8. FC Girondins Bordeaux 10 380 136 127 117 476 : 444 + 32 535 53,5 9. AS Monaco 8 303 145 89 69 483 : 329 + 154 524 65,5 10. FC Stade Rennes 10 379 139 110 130 466 : 457 + 9 527 52,7 11. FC Toulouse 10 380 110 111 159 404 : 500 – 96 441 44,1 12. FC Lorient (2. Liga) 7,5 285 89 77 119 346 : 406 – 60 344 45,9 13. FC Nantes 6,5 247 85 65 97 241 : 288 – 47 320 49,2 14. SM Caen (2) 7 266 75 67 124 270 : 388 – 118 292 41,7 15. EA Guingamp (2) 6 228 68 55 105 244 : 333 – 89 259 43,2 16. Stade Reims 5,5 208 64 65 79 223 : 269 – 46 257 46,7 17. SC Bastia (4) 5 190 59 49 82 194 : 264 – 70 226 45,2 18. SCO Angers 4,5 171 53 52 66 188 : 212 – 24 211 46,9 19. FC Sochaux-Montbéliard (2) 4,5 171 51 43 77 189 : 249 – 60 196 43,6 20. FC Valenciennes (2) 4,5 171 47 51 73 191 : 233 – 42 192 42,7 21. AS Nancy-Lorraine (2) 4,5 171 47 47 77 168 : 230 – 62 188 41,8 22. T. Évian Grand Genève (5) 4 152 45 36 71 180 : 221 – 41 171 42,8 23. FCO Dijon 4,5 171 43 44 84 184 : 276 – 92 173 38,4 24. Stade Brest 29 3,5 133 32 42 59 120 : 167 – 47 138 39,4 25. AJ Auxerre (2) 2,5 95 28 38 29 114 : 112 + 2 122 48,8 26. FC Metz 3,5 133 27 35 71 121 : 237 – 116 116 33,1 27. RC Straßburg Alsace 2,5 95 28 30 37 125 : 139 – 14 114 45,6 28. AC Ajaccio (2) 3 114 22 40 52 116 : 184 – 68 106 35,3 29. SC Amiens 2,5 94 25 25 44 89 : 130 – 41 100 40,0 30. ES Troyes AC (2) 3 114 20 28 66 103 : 203 – 100 88 29,3 31. RC Lens (2) 2,5 95 19 29 47 88 : 139 – 51 86 34,4 32. Nîmes Olympique 1,5 56 17 14 25 70 : 90 – 20 65 43,3 33. GFC Ajaccio (3) 1 38 8 13 17 37 : 58 – 21 37 37,0 34. Athlétic Arlésien (Konkurs) 1 38 3 11 24 21 : 70 – 49 20 20,0 35. US Boulogne (3) 0,5 19 4 5 10 16 : 27 – 11 17 34,0 36. Grenoble Foot 38 (2) 0,5 19 4 4 11 21 : 28 – 7 16 32,0 37. Le Mans Union Club 72 (2) 0,5 19 4 4 11 19 : 31 – 12 16 32,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen.

Die Entwicklung

Der Zuschauerschnitt bewegte sich Anfang der „Zehner-Jahre“ bei knapp unter 20.000 und steigerte sich zuletzt auf über 22.000. Die Vereine sind auch in Frankreich stark von den Fernsehgeldern abhängig. Dazu dient die Ligue 1 sei jäh her für afrikanische Spieler als Sprungbrett nach Europa, dementsprechend hoch ist auch der Legionärsanteil in der Liga.

Die Bomber der Liga

Klingende Namen finden sich auch in der Torschützenliste wieder. Diese wird auch von Paris SG dominiert.

136 Edinson Cavani (Paris)

113 Zlatan Ibrahimovic (Paris)

100 Alexandre Lacazette (Lyon)

78 Bafétimbi Gomis (Lyon, Marseille)

78 Florian Thauvin (Bastia, Masreille)

76 Wissam Ben Yedder (Toulouse, Monaco)

73 Kylian Mbappé (Monaco, Paris)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Zum Abschluss wieder kompakt die wichtigsten Vereine und Spieler der jeweiligen Saison. Wer gewann die Liga oder musste absteigen, welches Team jubelte über den Cup?

Meister Vizemeister Absteiger Coupe de Fr. Torjäger 2010 O. Marseille O. Lyon Le Mans, Boulogne, Grenoble Paris SG Mamadou Niang (Marseille, 18) 2011 OSC Lille O. Marseille Monaco, Lens, Avignon OSC Lille Moussa Sow (Lille, 25) 2012 Montpellier Paris SG Caen, Dijon, Auxerre O. Lyon de Carvalho (PSG) u. Giroud (Montpellier) je 21 2013 Paris SG O. Marseille Nancy, Troyes, Brest G. Bordeaux Zlatan Ibrahimovic (PSG, 30) 2014 Paris SG AS Monaco Sochaux, Valenciennes, Ajaccio Guingamp Zlatan Ibrahimovic (PSG, 26) 2015 Paris SG O. Lyon Evian, Metz, Lens Paris SG Alexandre Lacazette (Lyon, 27) 2016 Paris SG O. Lyon Reims, Ajaccio, Troyes Paris SG Zlatan Ibrahimovic (PSG, 38) 2017 AS Monaco Paris SG Nancy, Bastia, Lorient Paris SG Edinson Cavani (PSG, 35) 2018 Paris SG AS Monaco Troyes, Metz Paris SG Edinson Cavani (PSG, 28) 2019 Paris SG OSC Lille Caen, Guingamp Rennes Kylian Mbappé (PSG, 33)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der zehnte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Morgen wechseln wir dann auf die Insel. Bei der Premier League wird heute das letzte Spiel des Jahres ausgetragen, wir rechnen danach gleich ab.