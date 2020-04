Heung-min Son: Tottenham-Profi tritt seinen Militärdienst an

In Südkorea kommen auch Fußball-Helden wie Heung-min Son nicht um den Militärdienst rum. Der Profi von Tottenham Hotspur wird diesen Ende April in seiner...

Es gibt sicher angenehmere Arten die Zeit während der Corona-Krise zu verbringen, als das was Heung-Min Son nun bevorsteht. Wie sein Verein Tottenham Hotspur diese Woche bekannt gab, wird der 27-Jährige während der aktuellen Unterbrechung in der Premier League seine Grundausbildung beim südkoreanischen Militär absolvieren.

Da sich das Heimatland Sons immer noch im Kriegszustand mit dem Nachbarn Nordkorea befindet, sind alle arbeitsfähigen Männer zu einem zweijährigen Militärdienst verpflichtet. Da Son mit der Nationalmannschaft 2018 die Asienspiele gewann, wurde er zwar davon befreit – die dreiwöchige Grundausbildung sowie rund 500 Stunden gemeinnützige Arbeit muss er dennoch verrichten.

Son, der sich gerade in Südkorea befindet und dort unter der obligatorischen Quarantäne steht, soll den Dienst laut südkoreanischen Medien am 20. April antreten. Die Spurs erwarten ihn im Mai zurück. Ob der Ball in der englischen Premier League bis dahin schon wieder rollt, ist weiterhin ungewiss.

Laut Berichten wird Son seine Militärzeit auf der Insel Jeju verbringen. Aufgrund des Schutzes der Persönlichkeitsrechte bestätigte das südkoreanische Militär aber weder Antrittsdatum noch Ort. Ein Offizieller der Marine sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, Son werde eine verkürzte Version der Grundausbildung absolvieren, die auch Kampfausbildung sowie eine chemische, biologische, radiologische und nukleare Übung umfasst.

Son wird demnach Tränengas ausgesetzt werden und muss einen 30 Kilometer langen Marsch mit kompletter Ausrüstung absolvieren. Ein offizielles Video des südkoreanischen Militärs zur Tränengas-Übung zeigt Rekruten in einer Gaskammer, die sie nach ein paar Minuten tränenüberströmt verlassen.

Wie der Offizielle weiter berichtet, werden die Rekruten regelmäßig medizinischen Untersuchungen unterzogen, die Temperatur würde ebenfalls ständig kontrolliert werden. Wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist zudem ein Mindestabstand zwischen den Absolventen vorgeschrieben.

Nach dieser Ausbildung dürften Son dann auch die Raubeine der Premier League nicht mehr schrecken.