EL-Vorschau: Showdown mit Juventus für Lienhart und Gregoritsch

Nach den Champions-League-Partien stehen heute einige Europa-League-Spiele auf dem Programm. Wir blicken auf zwei Begegnungen, die einiges an Spannung versprechen.

SC Freiburg – Juventus

Donnerstag, 16.03. 2023, 18:45 Uhr

Der SC Freiburg war beim Hinspiel gegen die „Alte Dame“ chancenlos. Der Bundesligist gab nur einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor, während die Italiener auf stolze 20 Schussversuche kamen. Auch die xG-Werte von 2.02:0.04 sprechen eine klare Sprache und für die Streich-Elf war im Endeffekt das Resultat noch das Beste.

Bei den Hausherren ist neben dem Langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh auch der österreichische Innenverteidiger Philipp Lienhart fraglich, der beim Hinspiel verletzt ausgewechselt wurde. Es sieht aber eher danach aus, dass er es wieder in die Startelf schaffen wird. Für die Freiburger spricht, dass der Gegner wesentlich mehr Spieler vorgeben muss. Arkadiusz Milik, Paul Pogba und Alex Sandro fallen fix aus und mit Ángel Di María, Bremer, Federico Chiesa und Leonardo Bonucci sind gleich vier Spieler angeschlagen, die aber zum Teil zumindest in der Startaufstellung stehen könnten.

Dass der Gegner die Partie, auch wenn es sich nur um ein Europa-League-Spiel handelt, ernst nimmt, liegt auch an der Tatsache, dass sich Juventus über diesen Bewerb ein Ticket für die Champions League sichern könnte. Juventus liegt aktuell nämlich nur auf Platz 7, weil man einen Punkteabzug von 15 Punkten erhielt.

Neben Lienhart könnte auch Gregoritsch in der Startaufstellung stehen, um seinen Sturmpartner Höler zu unterstützen. Freiburg, das aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht und wieder einmal eine ausgezeichnete Saison absolviert, braucht ein wenig mehr Durchschlagskraft in der Offensive und da gegen Juventus nur ein Sieg hilft, dürfte man so wie beim 2:1-Sieg gegen Hoffenheim erneut auf eine Doppelspitze setzen.

Positiv für alle Freiburg-Fans ist, dass Erfolgstrainer Christian Streich seinen Vertrag bei den Breisgauern erneut verlängerte.

Arsenal FC – Sporting

Donnerstag, 16.03. 2023, 21:00 Uhr

Der Arsenal FC legt in der Premier League nach einer kurzen Schwächephase wieder eine Siegserie hin und gewann die letzten fünf Partien in Folge, wobei die Mannschaft von Mikel Arteta in diesen Spielen starke 15 Tore erzielte und nun fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City hat. Das einzige Unentschieden innerhalb dieses Zeitraums wurde im Hinspiel gegen Sporting eingefahren, als sich die beiden Teams mit einem 2:2 trennten. Sporting darf heuer nicht mehr vom Meistertitel träumen, da Benfica extrem souverän spielt und bereits 15 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen aufweist. Sporting liegt aktuell sogar nur auf Platz 4 der Tabelle.

Die Gäste haben zudem einige Verletzungssorgen. Daniel Braganca wird der Mannschaft noch lange fehlen, Sebastian Coates und Hidemasa Morita sind beide für das Rückspiel gesperrt. Antonio Adán befand sich am Wochenende nicht in der Startaufstellung, könnte aber im Rückspiel wieder im Tor stehen. Ob es sich auch für den ehemalige Gunners-Legionär Hector Bellerin ausgeht, ist jedoch fraglich.

Bei Arsenal fehlt Mohamed Elneny aufgrund einer Knieoperation aus, Eddie Nketiah ist aufgrund einer Knöchelverletzung fraglich. Die gute Nachricht für die Arsenal-Fans ist, dass Gabriel Jesus wieder fit ist und am Wochenende gegen Fulham zu einem Einsatz kam. Es ist aber möglich, dass Arteta seinem Stürmerstar nicht zu stark belasten möchte und auf einen Einsatz in der Startaufstellung verzichtet.

