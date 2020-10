Fans vor Ried gegen Sturm: „Corona wird noch viele Mannschaften betreffen“

Der SK Sturm ist heute in der Bundesliga beim SV Ried zu Gast. Die Blackies sind aber nicht der einzige Gegner der Innviertler, die...

Der SK Sturm ist heute in der Bundesliga beim SV Ried zu Gast. Die Blackies sind aber nicht der einzige Gegner der Innviertler, die aufgrund von einigen Corona-Fällen in der Mannschaft mindestens fünf Akteure vorgeben müssen. Eine schwierige Situation für den Aufsteiger, denn so viele Spieler gleichzeitig verlor bislang noch kein Bundesligist aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wir sehen uns an was die Fans der beiden Vereine vor diesem Bundesliga-Spiel sagen.

rmax1: „Laut Krone fallen sechs Ried-Spieler Corona-bedingt aus. Das Gros war in der Startelf. Vorgestern konnte nur der dritte und vierte Goalie trainieren. Gestern wurde erneut getestet.

Sohnemann: „Nach der Kiteishvili-Verletzung sollte man jetzt endlich einen der Jungen für ihre starke Vorbereitung und Entwicklung belohnen. Zettl schien mir da am weitesten zu sein, von daher fände ich es fair, wenn man ihm die Chance gibt. Ried hat mit einigen Ausfällen zu kämpfen, das sollte uns entgegenkommen. Ich hoffe auf einen Sieg und es würde den durchaus gelungenen Saisonstart abrunden. Danach kommen nämlich richtig harte Wochen mit den Spielen gegen den LASK, den WAC und RB Salzburg.“

Pepi_Gonzales: „Ich denke den Corona-Blödsinn werden ziemlich alle Mannschaften mal durchmachen im Laufe der Saison. Man kann es wohl nur aufschieben.“

lovehateheRo: „Solange man das Spiel irgendwie durchführen kann, wird auch nichts verschoben werden, einfach weil das Risiko durch Corona nicht weniger werden wird und man so schon genug Verschiebungen befürchten muss. Da wird man nicht den engen Terminkalender noch mehr belasten wenn’s nicht unbedingt sein muss.“

rmax1: „Sehe ich auch so. Im Laufe dieser Herbstsaison wirds alle Vereine treffen. Verschieben würde ich die Spiele aber trotzdem nur, wenn keine 14+2 Spieler mehr zur Verfügung stehen. Sonst kann ja jeder eine Verschiebung beantragen, sobald ein oder mehrere wichtige Spieler ausfallen.“

Douglas: „Von einem Hundskick, samt zugehöriger Niederlage bis zu einem Schützenfest unsererseits ist leider wirklich alles möglich.“

Blicken wir nun auf die Kommentare der Hausherren aus Ried

SVR-SCR: „Das Spiel gegen Sturm steht ja aufgrund der aktuellen Corona Fälle unter keinem guten Stern. Aufgrund der bisherigen Gerüchte zu dem Corona Ausfällen tippe ich mal auf diese Aufstellung, wobei aufgrund der Tests ja eventuell noch weitere Ausfälle dazu kommen könnten.

shmeedee: „Die mögliche Aufstellung liest sich trotz der vielen Ausfälle nicht mal so schlecht. Sollten aber noch Corona-Fälle dazukommen, wirds aber spannend. Gut möglich, dass es wieder das letzte Heimspiel mit Zuschauern für längere Zeit sein wird…“

Weitere Fanmeinungen vor der Partie findet ihr wie immer im Austrian Soccer Board. Hier diskutieren die Ried-Fans, hier findet ihr die Kommentare der Sturm-Anhänger.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!