EL-Vorschau: West Ham United vor Aufstieg ins Achtelfinale

Auch heute blicken wir wieder auf zwei interessante Begegnungen aus der Europa League. Wir empfehlen euch außerdem diesen Artikel, der auf die zuletzt gezeigten Leistungen der Europacup-Gegner der österreichischen Klubs Rapid, Sturm und LASK blickt.

Genk – West Ham United

Donnerstag, 4.11.2021, 21:00 Uhr

West Ham United hat äußerst erfolgreiche Wochen hinter sich! In den letzten vier Pflichtspielen gewann man auch das dritte EL-Gruppenspiel gegen Genk mit 3:0, gewann in der Liga gegen Everton, Tottenham und Aston Villa und warf im Elfmeterschießen Manchester City aus dem EFL-Cup! Die Mannschaft von David Moyes liegt in der heimischen Liga am vierten Tabellenplatz und könnte nach dieser Runde bereits fix als Gruppensieger feststehen. Die Rapid-Fans werden auch dem Premier-League-Team die Daumen halten, denn sollte West Ham gewinnen, besteht die Chance, dass die Engländer in der kommenden Europacup-Runde, beim Auswärtsspiel gegen den SK Rapid, einige Stammspieler schonen werden, zumal nur drei Tage später die Premier-League-Partie gegen Manchester City ansteht. Bislang setzte Moyes die meisten seiner Schlüsselspieler auch in der Europa League ein und setzte weniger auf Rotation, wie beispielsweise Arsenal in der vergangenen Saison. Dass aber auch gegen eine B-Mannschaft eines Premier-League-Teams schwer zu punkten wäre, weiß der SK Rapid ebenfalls aus den Duellen gegen die Gunners.

Genk kann mit dieser EL-Gruppenphase nur bedingt zufrieden sein, denn die Belgier gewannen zwar die erste Partie gegen den SK Rapid aufgrund eines Last-Minute-Treffers mit 1:0, verloren danach aber die weiteren Begegnungen gegen Dinamo Zagreb und West Ham United jeweils mit 0:3. Nach der überraschenden Niederlage gegen die Kroaten geriet das Team in eine kleine Krise und verlor vier Pflichtspiele in Serie. In den letzten beiden Begegnungen gab es aber wieder einen Befreiungsschlag zu sehen. Zunächst gewann man im Cup gegen den Drittligisten SE Winkel mit 6:0 und anschließend gewann man in der Liga auswärts gegen Zulte-Waregem mit 6:2. Die Mannschaft von John van den Brom liegt in der heimischen Liga auf Platz sieben und muss gegen West Ham United keine verletzten Spieler vorgeben, auf der Gegenseite ist Alex Kral fraglich. Eventuell könnte Moyes mit den neun Punkten aus drei Spielen im Rücken langsam ein wenig mehr rotieren.

AS Monaco – PSV Eindhoven

Donnerstag, 4.11.2021, 18:45 Uhr

Während der SK Sturm in der schweren Europa-League-Gruppe weiterhin dem ersten Punktegewinn nachjagen muss, sieht es für die AS Monaco nach drei Spieltagen gut aus. Die Monegassen gewannen ihre Spiele gegen Sturm und PSV und holten auswärts gegen Real Sociedad ein Unentschieden. PSV Eindhoven gewann ebenfalls gegen den SK Sturm und remisierte gegen Real Sociedad, verlor aber gegen die AS Monaco und wird sich keine erneute Niederlage leisten dürfen, will man aussichtsreiche Chancen auf Platz 2 haben. Eindhoven musste in der heimischen Meisterschaft vor zwei Runden eine ganz bittere Niederlage einstecken, denn die Mannschaft von Roger Schmidt lief gegen Liga-Konkurrenten Ajax in ein 0:5-Debakel. Immerhin gewann man am Wochenende gegen den FC Twente mit 5:2 und konnte so ein wenig Selbstbewusstsein für das heutige Spiel tanken. Der österreichische Nationalspieler Philipp Mwene wird rechts in der Abwehrkette starten und neben dem Ex-Salzburger Ramalho beginnen, der im Abwehrzentrum auflaufen wird. Ibrahim Sangare saß seine Sperre ab und wird im Mittelfeld neben Ginkel und Götze starten.

Die AS Monaco verlor am Wochenende überraschend das Meisterschaftsspiel gegen Tabellennachzügler Brest mit 0:2 und rutschte damit in der Tabelle auf Platz 10 zurück. Die Monegassen, die heute Abend auf Cesc Fàbregas verzichten müssen, werden auf ihre Heimstärke bauen, denn die letzten vier Pflichtspiele vor heimischem Publikum wurden allesamt gewonnen.

