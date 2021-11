ÖFB-Gegner: Dinamo tankt Selbstvertrauen, Real Sociedad verschenkt Derbydreier

Am heutigen Donnerstag ist für die ÖFB-Vertreter in der UEFA Europa League und in der UEFA Conference League wieder ein Großkampftag angesagt. Die drei...

Sturm-Gegner muss späten Ausgleich hinnehmen

Real Sociedad konnte mit einem 1:1 im baskischen Duell gegen Athletic Bilbao vorerst die Tabellenführung verteidigen. Das Team aus San Sebastián liegt einen Punkt vor Real Madrid und dem FC Sevilla, hat allerdings eine Partie mehr. Nach Verlustpunkten wäre das Team von Coach Imanol Alguacil nur noch Vierter. Gegen Bilbao begann Real Sociedad im 4-2-3-1 mit dem Norweger Alexander Sörloth als Mittelstürmer und der schlagkräftigen offensiven Mittelfeldreihe mit Isak, Silva und Januzaj. Neben Superstar Mikel Oyarzabal fehlten auch Kapitän Illarramendi und Stürmer Carlos Fernández verletzungsbedingt. Spielglück hatte der Sturm-Gegner beim 1:1 keines, denn in einer insgesamt ausgeglichenen Partie konnte Athletic Bilbao nach einer kurzen Drangperiode in der zweiten Halbzeit und einer gelb-roten Karte für Iñigo Martínez nach 84 Minuten doch noch ausgleichen. Ein direkter Freistoß von Iker Muniain sorgte doch noch für einen Punktgewinn von Bilbao. Zuvor hatte der Schwede Alexander Isak einen Elfmeter für Real Sociedad versenkt.

Dinamo schiebt sich an kroatische Tabellenspitze

Rapid-Gegner Dinamo Zagreb tankte vor dem „Rückspiel“ gegen die Hütteldorfer Selbstvertrauen und schob sich mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Gorica an die Tabellenspitze. Der Rapid-Gegner liegt nun punktegleich vor Osijek und Rijeka, hat aber ein Spiel weniger. Beim 2:0 beim Tabellenfünften Gorica hatte Dinamo aber durchaus Glück, baute nur wenig Dominanz auf. Ein Elfmetertor von Bruno Petkovic, der diesmal in einem 4-2-3-1 als Solospitze und nicht auf der Zehn agierte, sowie das 2:0 durch Komnen Andric sechs Minuten später, brachten Dinamo aber auf die Siegerstraße. Trainer Damir Krznar musste auf einige Verletzte verzichten, so etwa weiterhin auf Kapitän Arijan Ademi, aber auch auf die Stürmer Juric und Cop. Auch die beiden Österreicher Dilaver und Leovac standen nicht im Kader. In der zweiten Halbzeit ließ sich Dinamo massiv von Gorica hinten rein drängen, hielt aber dennoch die Null und fuhr einen wichtigen Dreier fürs Selbstvertrauen ein. Alles eitel Wonne ist beim kroatischen Großklub dennoch nicht.

Alashkert feiert Kantersieg „gegen jede Regel“

Dem LASK-Gegner Alashkert gelang mit einem 4:0-Auswärtssieg bei Van ein kleiner Befreiungsschlag. Es war erst der zweite Sieg für die armenischen Hauptstädter im zehnten Ligaspiel. Damit verlässt das Team vorerst den Relegationsplatz und ist in der armenischen Zehnerliga nun Siebter. Beim glatten 4:0-Sieg gegen die sehr defensiv ausgerichteten Gastgeber trafen Khurtsidze, Jovanovic, Milinkovic und Tankov. Besonders dominant agierte Alashkert dennoch nicht, zumal das Spiel hart umkämpft war und auch Van zu einigen Chancen kam. Das Team von Milan Milanovic präsentierte sich aber sehr effizient. Nahezu unglaublich mutet der xG-Wert der Partie an: Alashkert traf viermal, kam aber nur auf einen xG von 0.77, während Van auf 1.95 kam und das Spiel nach statistischen Gesichtspunkten eigentlich hätte gewinnen müssen.

