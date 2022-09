Euphorie bei Sturm-Fans nach 1:0-Sieg über Midtjylland!

Sturm Graz startete mit einem Erfolgserlebnis in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Wir haben nach dem 1:0-Sieg über den FC Midtjylland die Fanmeinungen...

Sturm Graz startete mit einem Erfolgserlebnis in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Wir haben nach dem 1:0-Sieg über den FC Midtjylland die Fanmeinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

lovehateheRo: „Da hätte man sich heute einiges an Nerven ersparen können, aber Hauptsache es ist gut gegangen am Ende.“

Jacobssen: „Erste Halbzeit sehr überlegen, einzig die Tore haben gefehlt. Halbzeit zwei war ausgeglichener, nach dem Ausschluss natürlich eine gewisse Anspannung aber de facto waren die Dänen in Halbzeit 2 auch nicht gerade überlegen.“

GORILLA: „Absolut verdienter Sieg! Nichts für schwache Nerven das Spiel. Einfach geil mit einem Sieg in die Europa League zu starten!“

MrColl: „Verdienter Sieg und meistens das Spiel im Griff gehabt aber wie eigentlich schon die letzten Spiele über, man muss einfach die Abschlüsse mehr üben, wir müssen da viel effizienter werden. Glaube, das ist auch der Unterschied letzte Saison waren wir das effektivste oder eines der effektivsten Teams in der Liga, was die Chancenverwertung angeht, das wird wohl in der Saison noch nicht der Fall sein.“

loewinger: „Nur um das ein bisschen einzuordnen: Das war der erste Heimsieg vom SK Sturm in einer europäischen Gruppenphase seit dem 1:0 gegen Galatasaray Istanbul in der Saison 2009/10.“

Michael_sksg: „Was man klar sieht: Die Härte in der Europa League verglichen zur Liga. Morgen werden einige ihren Körper ordentlich spüren, während zum Beispiel nach dem Match gegen Hartberg vermutlich bei den meisten am nächsten Tag gar nichts zu spüren war.“

OoK_PS: „Für den Kopf war es letztlich wahrscheinlich sogar am wertvollsten, das 1:0 drüber gebracht zu haben, anstatt hoch zu gewinnen. Das ist eine Erfahrung, auf die man bauen kann, wenn es wieder eng wird.“

LeTissier: „Emegha mit einem extrem sympathischen Interview nach Spielende. Lässiger Typ, unkonventionelle Spielweise. Wenn der noch effektiver wird und körperlich zulegt, ist das der nächste Transfer in die Serie A.“

ScharkusMopp: „Was macht diese Mannschaft bloß mit meiner mentalen Gesundheit?“

plieschn: „War dann schon viel Zitterei, aber im Endeffekt auch verdient und ungefährdet. Hätten wir heute leichter haben können, aber da das Ergebnis stimmt, ist das Gott sei Dank nebensächlich. Ich freue mich über den tollen Auftritt, für die Spieler, die das größtenteils wieder sehr geschickt und abgeklärt runtergespielt haben. Der Einsatz war ohnehin wieder top! Wir sind wieder in Europa angekommen, das war eine schöne Bestätigung, dass man qualitativ deutlich gewonnen hat über die Jahre. Kann man das Potential dieser Mannschaft noch weiter ausbauen und mehr Ruhe in solche Partien bringen, dann wird da noch einiges möglich sein. Jetzt kommen erst einmal internationales Partien, wo man sich ein wenig zurücklehnen kann, wo jeder Punkt ein Bonus ist.“

GORILLA: „Die € 630.000,- nehmen wir dankend mit. Nach einem Spiel schon mehr als der halbe Österreicher-Topf wieder drin.“

GrazTiefschwarz: „Wie man diese Partie nicht souveränem 2-Tore-Vorsprung gewinnen kann, weiß man auch nur bei uns. Saugeil! Einfach nur geil! Endlich ist der Bann gebrochen. 3 Punkte und das mehr als verdient! Bitte noch effizienter werden, der Ball muss öfter über die Linie bugsiert werden und aufhören mit den unnötigen Gelb-Fouls! Ansonsten fällt mir eigentlich nichts zur Partie ein, außer dass es sogar mit 10.500 Leuten ein richtiges Tollhaus war heut. Für solche Abende ist man Fußballfan.“

killver: „Eines möchte ich noch loswerden, weil das in den vergangenen Wochen öfter aufkam. Wir sind mit Sicherheit weiter ,als wir es letzte Saison zu dem Zeitpunkt waren. Schaut euch einfach die EL-Spiele letzte Saison und dann zum Beispiel das Spiel gegen Kiev oder das gegen Midtjylland an. Auf und Abs wird’s immer geben, speziell in englischen Wochen und der Transferzeit. Aber wie man behaupten kann, wir hätten uns im Vergleich zur Vorsaison rückentwickelt, verstehe ich persönlich einfach nicht.“

rmax1: „Sehr geiler und vor allem hochverdienter Sieg. Bravo Burschen! Bis zum Schluss eigentlich unnötig spannend aber sind wir uns ehrlich, solche Siege sind im Nachhinein ja die schönsten. Wenn Dante so weiterspielt, ist er im Winter der nächste Millionentransfer. Gazibegovic auch sehr stark. Gehört unbedingt verlängert.“

00high5: „1. Halbzeit hat man es wirklich gut gemacht, zum Teil überließ man Midtjylland den Ball und die hatten keine Ideen, viele Abspielfehler und gefühlt hatte Sturm 90% gewonnene Zweikämpfe. 2. Halbzeit sind die Dänen zwar besser rein gekommen, ich hatte aber keine Bedenken, dass wir das noch her geben. Was hab ich mich über die zweite Gelbe für Hierländer aufgeregt, aber übern Schiri. Von meinem Platz konnte ich es nicht genau sehen, Foul ja, aber Gelb? Gab danach 1-2 Fouls der Dänen wo man auch gern Gelb geben hätte können. Ansonsten, gute Partie, auch vom Schiedsrichter.“

Suni: „Es tut uns gut, mit Ajeti und Emegha auch ein bisschen Krätzn zu haben. Ajeti vorne an der Cornerstange ist genau das, was uns in solchen Partien fehlte. Ruhe und kein unnötiges Ballverlieren. Die Jungen haben nochmals aufzogen und der Konter wurde dann abgepfiffen. Zu den Einzelleistungen ist eh schon alles gepostet worden. Unglaublich. Prass so wertvoll und man muss fast froh sein, dass er ein Chancentod vor dem Herren ist. Ansonsten wäre der überall, nur nicht bei uns. Gazibegovic muss man bitte mit Geld zuscheißen. So einen Außenpracker hatten wir noch nie…“

