LASK-Fans: „Der Fußball ist nichts ohne Fans“

Der LASK traf gestern im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales auf Manchester United. Was das Spiel des Jahrhunderts für die Oberösterreicher werden hätte sollen, war letztendlich ein sportlich wertloser Vergleichskampf vor leeren Kulissen, da aufgrund des Coronavirus´ bereits mehr oder weniger feststand, dass das Rückspiel in Manchester nie angepfiffen werden wird. Aufgrund der Begleitumstände fanden es viele LASK-Fans schade, dass das Spiel gestern überhaupt angepfiffen wurde. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört und die Kommentare für euch zusammengefasst.

Much1: „Was für eine Farce. So darf Fußball einfach nicht sein! Bitte endlich alles abdrehen, UEFA.“

altchemiker: „Eigentlich hat heute nur eines richtig wehgetan und zwar die Mannschaft nicht unterstützen zu können. Das Ergebnis selbst, ist für mich nebensächlich. Die Jungs haben auch gezeigt, dass man sich auch vor Manchester United nicht verstecken muss. Großteils haben sie auch wirklich gut gespielt.“

Der Athletiker: „Schön, dass Ismael und die Mannschaft das Spiel richtig einordnen konnte. Kann ja keiner das Spiel wirklich ernst nehmen.“

Jetlag: „Wie ein unbedeutender Kick in der Saisonvorbereitung.“

oha123: „Es war ein Bonusspiel, das sich die Mannschaft – und eigentlich auch die Fans – mit unglaublichen Abenden verdient hatte! Was war da heuer Geiles dabei? Unglaublich!“

Totaalvoetbal: „Das war heute keine Niederlage. Es war nicht einmal ein Fußballspiel. Fußball ohne Fans…“

Chrisu6: „Für mich einfach ein enttäuschender Abend – der natürlich damit angefangen hat, dass wir alle nicht live Vorort sein konnten und ich mir im Vorfeld den Arsch aufgerissen habe, damit das irgendwie möglich ist.“

GH78: „Ich möchte – unabhängig vom irrelevanten Ergebnis – kurz noch auf die Leistung der Mannschaft eingehen. Die notwendigen Umstellungen machen sich auf diesem Niveau bemerkbar. Der LASK hat sich aber über weite Strecken des Spiels ordentlich verkauft. Manchester United hat natürlich eine Qualität und eine Topform. Das hat man gesehen. Nichtsdestotrotz hat es Chancen gegeben v.a. nach Balleroberungen und aus Standards, die nicht optimal ausgespielt wurden. Ismael bemüht oft Nelson Mandela „Entweder ich gewinne oder ich lerne“. So bemesse ich auch den „Wert“ dieses Spiels vor einer wohl längeren Zwangspause – eine Lernerfahrung. Positiv hervorheben möchte ich Reiter bei seinem internationalen Debüt und Renner, der für mich vielleicht sein bisher bestes Spiel im LASK-Dress gezeigt hat.“

LASK1965: „Und am Ende des Tages bleibt die Gesundheit das Wichtigste. Völlig unangebracht in einem Spielethread, aber ich hoff ehrlich, dass die triste Zeit, die jetzt kommen wird, bald vorbei geht und wir uns bald wieder über sportliche Erfolge freuen können. Das rückt jetzt mal in den Hintergrund. Unserer Mannschaft kann ich nur ausrichten, dass ich stolzer nicht sein kann. Schon jetzt DANKE für eine unfassbar surreale Saison. Auch wenn diese am Ende Nichts wert sein sollte. Die Erinnerungen bleiben für immer.“

sowuascht: „Die Erkenntnis dieses Spiels ist, dass es für mich aufgrund der Umstände wohl das am wenigsten emotional verfolgte Spiel war, dass ich jemals mit Beteiligung des LASK hatte: Der Fußball ist ohne Fans nur die Hälfte wert.“

