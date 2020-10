LASK-Fans: „Deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen“

Der LASK verlor das Auswärtsspiel gegen den Tottenham Hotspur FC klar mit 0:3 und startete mit einer Niederlage in die Europa-League-Gruppenphase. Wir wollen uns...

Der LASK verlor das Auswärtsspiel gegen den Tottenham Hotspur FC klar mit 0:3 und startete mit einer Niederlage in die Europa-League-Gruppenphase. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Much1: „Tja, so siehts halt aus, wenn man gegen so ein Top-Team spielt und die dich nicht unterschätzen und von Minute Eins weg das Spiel sehr ernst nehmen. Da hast du dann leider keine Chance mehr. Aber das ist kein Beinbruch, denn so sind die Kräfteverhältnisse nun einmal. Tottenham wollte von Beginn weg für klare Verhältnisse sorgen und sich keine Blöße geben. Das war schon sehr imponierend, was die für einen Speed und technische Qualität auf den Platz bringen. Meiner Meinung nach nochmal eine stufe über Manchester United im Frühjahr, wo wir es ihnen doch teilweise sehr leicht gemacht haben.“

GonnaBetter22: „Etwas die Hosen voll vor dem Gegner. Das war nicht das was man geben kann. Ein etwas zu lascher Auftritt.“

Bohemian Flexer: „Die Mannschaften gegen die wir Punkte machen müssen kommen erst noch. Erfahrungen mitnehmen und daraus lernen. Die Auslosung könnte von dem her nicht optimaler sein, Tottenham wird am letzten Spieltag in der Gruppenphase schon locker durch sein und sicher Spieler schonen, weil davor Chelsea und danach Arsenal in Englands Liga warten.“

laskler1: „Ein Spiel aus dem man lernen kann und hoffentlich auch wird.“

Laskler_1908: „Die Verteidigung steht meist schon sehr hoch. Da haben wir gegen schnelle Spitzen und Flügel (PSV, Brügge, Rapid, Salzburg) immer wieder nicht so gut ausgeschaut. Vor allem die Abstände zu den vorderen Linien sind da teilweise sehr groß. Gut, das sind auch alle keine schlechten Mannschaften, die ich aufgezählt habe. Wäre aber interessant, ob man im Defensivverhalten nicht in der gesamten Mannschaft versuchen könnte, die Abstände zwischen den Mitspielern zu verringern. Und dazu nicht ganz so hoch pressen, damit uns spielstarke Mannschaften nicht so einfach überspielen können.“

JochenGierlinger: „Ein Top-Spiel der Spurs. Die waren richtig gut eingestellt, haben uns absolut nicht unterschätzt. Hab selten eine Mannschaft gesehen die so resistent gegen Pressing agiert. Mit Lamela, Moura und Bale dann halt auch Weltklasse in der Offensive mit unglaublicher Geschwindigkeit und extremen Zug zum Tor. Dann kommen nach einer Stunde auch noch Alli, Sissoko und Son, das ist schon gewaltige Qualität. Wir kamen heute leider überhaupt nicht ins Spiel. Weder vorne noch hinten. Bleibt zu hoffen, dass Holland, Renner und Potzmann nicht schlimmer erwischt wurden.“

Ibinsneta: „Sehr deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen, aber absolut kein Beinbrech. Daraus lernen und weiter arbeiten.“

Strafraumkobra: „You either win or you learn. Keine Top-Leistung, aber man kann erhobenen Hauptes in den Flieger steigen. Die Punkte gibt es in anderen Spielen zu holen.”

Im LASK-Channel des Austrian Soccer Boards findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:3-Niederlage gegen die Spurs.

