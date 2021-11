Sturm-Fans: „Für solche Spiele lebt man als Fan!“

Sturm Graz holte gestern Abend in der Europa League ein respektables 1:1 bei Real Sociedad. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer...

Sturm Graz holte gestern Abend in der Europa League ein respektables 1:1 bei Real Sociedad. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

lovehateheRo: „Top Leistung, ein Unentschieden gegen den spanischen Tabellenführer ist einfach ein Wahnsinn. Und das sogar ohne so viele Leistungsträger.“

Andi13: „So einen Blutdruck hatte ich schon lange bei keinem Sturm-Spiel mehr.“

Schönaugürtel Mario: „Hab schon im Hinspiel gesagt die tun sich beim Toreschießen schwer. Wollen ihn immer rein tragen und wir haben genial verteidigt.“

Chr1s: „Das sollte nun auch ordentlich Auftrieb für das Spiel gegen Altach geben! Mit so einer 11 den spanischen Tabellenführer einen Punkt abzuluchsen ist wirklich großartig!“

OoK_PS: „So ein Gefühl wie vor dem letzten Eckball brauch ich auch nicht oft.“

killver: „Gott sei Dank haben die Spieler alles, wirklich alles, gegeben. Für solche Spiele lebt man als Fan.“

loewinger: „Tut halt schon sehr gut, in dieser Gruppe anzuschreiben. Gut fürs Selbstvertrauen. Kannst dem Team nur gratulieren. Für Siebenhandl freut’s mich speziell.“

Gainfarner: „Landete die Fernbedienung nach der letzten Aktion unsanft am Boden? Absolut! Hab ich schon jemals so genüsslich die Batterien wieder reingedrückt? Absolutely not.“

GraveDigger: „Moral für das Wochenende muss somit mehr als stimmen – drei Punkte gegen Altach und man hat die Krise innerhalb von wenigen Tagen auch bereits wieder beendet.“

paytv23: „Diesen Punkt auswärts in dieser Gruppe ist schon ein guter Erfolg. Und das trotz der Ausfälle von vielen Schlüsselspielern. Mentalität, Mannschafts und Kampfgeist sind astrein. Macht Laune Sturm Graz Sympathisant zu sein.“

Clemens701: „Erinnert das noch irgendwen an das erste Champions-League-Jahr? Rein von den Ergebnissen her? Auch damals waren wir gerade beim Aufbau einer Mannschaft, welche ihren Zenit noch vor sich hatte. Auch damals Bombengegner mit dem großen Real Madrid, Inter Mailand und Spartak Moskau. Auch damals gab’s in der Gruppe nur einen Punkt gegen Spartak. Wie sich das weiterentwickelte, wissen wir alle.“

Seit1909: „Wow, die Leistung macht einen einfach so stolz. Wie gern wäre ich gerade vor Ort! Die Leistung von Affengruber war heute echt eine der besten, die ich von einem Sturm Verteidiger seit langem gesehen habe.“

MrColl: „Man könnte sagen das ganze Pech was wir gegen den WAC und Ried im Cup hatten haben wir heute in Glück umgewandelt was die Tore/Gegentore betrifft. Aber wenn man gegen so eine Mannschaft was mitnehmen will gehört Glück einfach dazu bzw. das muss man sich erarbeiten was man heute auch hat.“

steinzeit: „Genau dieses Spiel von gestern macht den SK Sturm aus! Dieser Kampfgeist, dieser Wille und diese Leidenschaft gegen einen klar stärkeren Gegner hat in der „Vor-Osim-Zeit“ die Mehrheit der Steirer zu den Schwarzen gebracht. Dieser viel beschriebene Sturmgeist fand gestern Wiederauferstehung, danke dafür! Natürlich ist ein Spiel im „Osim-Style“ zum Zunge schnalzen, aber einen Affengruber auf der Torlinie den Ball rauskratzen zu erleben, die Grätschen von Wüthrich zu bewundern oder einen Siebenhandl furchtlos gegen Ball und Gegner fliegen zu sehen treibt einem altgedienten Sturmtiger fast die Tränen in die Augen.“

OoK_PS: „Wenn noch das 2:1 gefallen wäre, hätte es die Mannschaft glaube ich wirklich gebrochen. Hat auch Ilzer im Interview gesagt, wie unglaublich wichtig es war, den Punkt mitzunehmen.“

Vöslauer: „Prinzipiell… wenn man ehrlich ist… hätte es gestern auch glatt 1:3 oder 1:4 ausgehen können… vielleicht/eigentlich auch müssen. Spielerisch waren wir zu Hause eigentlich „näher“ dran und kämpferisch war’s auch damals schon saustark. [..] In unseren Gefilden müssen und dürfen wir auch einfach mal über die Unzulänglichkeiten der Gegner hoffen, wenn das gepaart mit den eigenen Hausaufgaben gelingt, dann ist immer was möglich.“

sanktpetri: „Nutzloses Wissen: Sturm hat mit dem heroischen Xerl somit gegen alle Top-5-Nationen in einem internationalen Bewerbsspiel bereits gepunktet.“

