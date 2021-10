Sturm-Fans: „In der zweiten Hälfte sind wir endlich mutiger geworden“

Der SK Sturm verlor gestern gegen die PSV Eindhoven mit 1:4, zeigte aber nach einem ängstlichen Beginn in der zweiten Halbzeit eine engagierte Leistung...

Der SK Sturm verlor gestern gegen die PSV Eindhoven mit 1:4, zeigte aber nach einem ängstlichen Beginn in der zweiten Halbzeit eine engagierte Leistung und hätte mit ein wenig mehr Glück einen Punkt mitnehmen können. Finden auch die Sturm-Fans, dass die Niederlage zu hoch ausfiel? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

MrColl: „Zweite Halbzeit war absolut ok, am Ende finde ich der Sieg von Eindhoven etwas zu hoch, aber genau so muss man nach vorne spielen. Da hat man sich was getraut und da kann ich auch gut mit der Niederlage leben. Dafür muss man gegen Hartberg halt gewinnen.“

Chr1s: „Versteht mich nicht falsch. Eindhoven ist natürlich stärker aber ich hätte gern das Spiel gesehen, wenn Otar das 2:2 macht. Die zweite Halbzeit war wirklich sauber gespielt. Eindhoven hat halt die Tore gemacht, wie wir am Sonntag gegen Rapid. Deshalb auch verdient gewonnen aber für mich persönlich um ein Tor zu hoch. Bin zufrieden – das nächste Mal bitte ab Minute 1 ohne jeglichen Respekt vorm Gegner spielen!“

plieschn: „Gegen so einen Gegner braucht man schon einen Tag, wo einem alles aufgeht, wenn man nicht verlieren will, stattdessen hatte man auch noch Pech in den entscheidenden Situationen. Muss man irgendwo anerkennen. Das ist eine andere Liga, die haben auch eine ganz andere Konkurrenz. An solchen Spielen lernt man. Wichtig ist es weiterhin auszunutzen, dass die heimische Konkurrenz schwächelt, den Kader zusammenhalten und besser werden. Vor allem den Kurs weiterhalten, denn man macht sehr viel richtig und auch das hat man gestern gesehen, trotz des Ergebnisses.“

User1234: „Ich habe den Auftritt heute vor allem in der zweiten Halbzeit durchaus als ansprechend gesehen, man spielt da noch immer gegen Teams bei denen sich keiner wundern würde, wenn die in der CL spielen und wie schon einige geschrieben haben, war das Glück heute nicht so wirklich auf unsere Seite. Wenn es statt 2:0 Elfer für uns und dann 1:1 steht, wär das schon nochmal ein anderes Spiel geworden aber so ist es halt. Generell sind das Bonusspiele und ich hoffe die Jungs lernen aus solchen Spielen. Das erste Tor ist uns heute immerhin gelungen und ich bleib weiter dabei, wir werden in der Gruppe nicht mit null Punkten ausscheiden.“

themanwhowasntthere: „So wie in der 2. Halbzeit ab jetzt bitte immer international auftreten, da verliere ich dann lieber 1:4 und habe dafür Chancen auf Tore, als mit so einem blutleeren Auftritt wie gegen Monaco mit 0:1.“

GrazTiefschwarz: „Ich hoffe, dass die Jungs sich merken, dass man wie in der zweiten Halbzeit spielen muss, wenn man in dieser Gruppe punkten will.“

Ozzarp: „Zache erste Halbzeit, gute zweite Halbzeit! Ergebnis sicher um ein bis zwei Tore zu hoch! Leistung passt, sind Lehrspiele aber es hat Spaß gemacht wieder in Liebenau! Der Ausgleich wäre verdient gewesen zum 2:2, dann wäre es interessant geworden!“

steinzeit: „Enttäuschend, nicht weil wir verloren haben, sondern weil wir 45 Minuten nicht annähernd an unsere Leistungsgrenze gegangen sind. PSV ist gut, keine Frage, aber sicherlich nicht diese Übermannschaft, die letztendlich von unseren schwachen 45 Minuten und einem enormen Schussglück lebte. Warum und wieso wir die erste Halbzeit all unsere Vorzüge vermissen ließen, dies gilt es jetzt genau aufzuarbeiten und die entsprechenden Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen!“

SteirAIR: „Sehr gutes Lehrspiel mit zwei verschiedenen Hälften. Gestern hat man schon mal im Ansatz gesehen, was gehen könnte. Zweite Hälfte wie ausgewechselt. Die Höhe der Niederlage war zu hoch, die Tore zu billig. Der Schiri etwas zu einseitig gestimmt.“

Douglas: „Vollste Konzentration auf die Meisterschaft, in dieser Gruppe wäre es für alle österreichischen Klubs (Ausnahme Salzburg) schwer zu punkten! Erlerntes verinnerlichen und gegen Hartberg umsetzen!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Niederlage des SK Sturm gegen die PSV Eindhoven.

