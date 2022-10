Sturm-Fans: „Lazio ist ein richtig schwerer Brocken“

Der SK Sturm trifft heute in der Europa League auf Serie-A-Klub Lazio Rom. Was erwarten sich die Fans von der Partie gegen die Römer,...

Der SK Sturm trifft heute in der Europa League auf Serie-A-Klub Lazio Rom. Was erwarten sich die Fans von der Partie gegen die Römer, die gegen Feyenoord 4:2 gewonnen, dann aber gegen Midtjylland eine 1:5-Auswärtsniederlage kassierten? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört!

Grauer Prophet: „Lazio wird ein richtig schwerer Brocken. Die Marktwertgegenüberstellung spar ich mir mal, aber die haben Kicker im Kader die so viel Wert sind wie unsere ganze Mannschaft (mehrfach).Und diese Kicker haben diesen Wert nicht umsonst… Eine Stärke ist der extrem eingespielte Kader. Savic, Alberto und Immobile zum Beispiel spielen seit mehreren Jahren zusammen. Das Umschaltspiel ist extrem schnell und extrem gefährlich. Das Passspiel ist gut und direkt. Hinten reinstellen wird meiner Meinung nach nicht funktionieren wir sollten unser Heil in der Flucht nach vorne suchen denn nur so kann es funktionieren. Bei den Kontern müssen wir aber extrem aufpassen. Chancenlos sind wir nicht aber man sollte die Erwartung runterschrauben. Es kann uns schon auch so gehen wie gegen Rotterdam und es wird richtig übel.“

Alex011: „Lazio hat keine Probleme Tore zu schießen, da müssen wir einhaken. Ich will die italienischen Zeitungen am Freitag in Trauer sehen.“

00high5: „Ich befürchte das wird eindeutig. 0:3 oder so in der Höhe. Was nicht schlimm ist, man darf sich davon nur nicht verunsichern lassen für die weiteren Wochen (hat das 0:6 gegen Feyenoord in meinen Augen auch nicht).“

blue-white: „Sarri hat nach Inzaghi das komplette Spielsystem geändert – von 3-5-2 auf 4-3-3, dazu das typische Kurzpassspiel. Es hat schon recht lange gebraucht, bis die Spieler sich hier eingestellt haben, aber schön langsam sieht das immer besser aus. Gegen Rotterdam hat man schon gezeigt, was da möglich ist, ich muss aber auch sagen, dass Rotterdam da auch sehr schwach war. Sturm gegen Rotterdam klammere ich genauso aus wie das Spiel von Lazio gegen die Dänen – solche Tage kommen vor – da macht das Team relativ früh ein bis zwei Geschenke – und dann gibt es Verunsicherung und Blackouts.“

lovehateheRo: „Die werden uns fix unterschätzen und glauben, sie können mit „Halbgas“ über uns drüberfahren, und genau das ist unsere Chance, vor allem mit richtig aggressivem Pressing sollten wir ihnen dann hoffentlich weh tun können.“

Gast1909: „Glaub auch, dass die eher bissl aufgezuckert sind nach dem Brett gegen die Dänen. Selbst wenn sie uns unterschätzen, werden die sich wohl in Graz keine Blöße geben wollen. Aber vielleicht kann man ja irgendwie was mitnehmen. Alles andere als eine Niederlage gegen so einen Gegner wäre halt eine riesige Überraschung.“

Vöslauer: „Das 1:5 gegen die Dänen müssen sie schon korrigieren und deswegen werden sie vermutlich leider seriös herangehen. Es sei denn sie schenken den Europacup (zumindest auswärts) wirklich ab, weil der Fokus auf die Serie A gelegt wird… wo heuer ja etwas möglich scheint zu erreichen.“

00high5: „Ich geh von der gleichen Aufstellung wie gegen die Austria aus. Wüsste jetzt auch nicht wen man draußen lassen soll. Oti, Mani, Jantscher und Fuseini kann man von der Bank bringen! Heute zu punkten wird enorm schwierig, da muss wirklich alles für uns laufen.“

Stgr1909: „Freu mich wie a neues 50gerl auf heute aber wenn man realistisch ist wäre ich froh, wenn aus den zwei Spielen gegen die Römer zumindest ein Punkt rausschaut.“

Eine ausfürliche Vorschau und eine Prognose zum Spiel findet ihr bei unserem Kooperationspartner wettbasis.com!

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Sturm und Lazio Rom.