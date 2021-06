EM-Auftakt: Souveräne Italiener treffen auf offensive Türken

Mit einem Jahr Verzögerung startet heute endlich die Europameisterschaft. Zum Auftakt wartet die Partie zwischen der Türkei und Italien auf uns. Wir wollen euch...

Mit einem Jahr Verzögerung startet heute endlich die Europameisterschaft. Zum Auftakt wartet die Partie zwischen der Türkei und Italien auf uns. Wir wollen euch zu allen Spielen eine kompakte Vorschau bieten.

Türkei – Italien

Freitag, 11. Juni 21:00 Uhr, Rom

Die italienische Nationalmannschaft haben nicht alle Fans auf dem Schirm, wenn es um den absoluten Top-Kreis der Favoriten auf den Gewinn dieser Endrunde geht. Dabei sprechen die Ergebnisse von Roberto Mancinis Mannschaft für sich. Im aktuellen Kalenderjahr wurden alle WM-Qualifikationsspiele und Freundschaftspartien gewonnen und man erhielt keinen einzigen Gegentreffer. Zuletzt besiegte man EM-Teilnehmer Tschechien mit 4:0. Auch bei der EM-Qualifikation agierte man äußerst souverän und entschied alle zehn Partien für sich. Zum letzten Mal gingen die Italiener am 10. September 2018 als Verlierer vom Platz, als man mit 0:1 gegen Portugal verlor.

Die Italiener verfügen über eine gute Mischung aus Routiniers und starken Talenten und sind, wie man an den oberen Statistiken sehen kann, nur ganz schwer zu schlagen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Marco Verratti, der im Mittelfeld einer der Schlüsselspieler ist und neben Jorginho und Nicolò Barella agiert. Der PSG-Legionär war verletzt, trainierte in der Zwischenzeit wieder mit dem Ball, doch das Eröffnungsspiel wird wahrscheinlich zu früh kommen. Eine große Frage wird sein, ob Mittelstürmer Ciro Immobile nun auch endlich im Team seine Goalgetter-Qualitäten, die er bei Lazio in jeder Saison eindrucksvoll unter Beweis stellt, präsentieren kann. Insbesondere gegen stärkere Mannschaft bleibt der Angreifer im Nationalteam öfters einiges schuldig, was sich aber bei dieser Europameisterschaft ändern kann. Italien setzt im Normalfall auf eine 4-3-3-Formation, die sich bei Ballbesitz in ein 3-2-4-1 umwandelt. Im Spiel gegen den Ball präferiert Mancini eine 4-1-4-1-Formation.

Dass dieses Spiel richtig spannend werden kann liegt nicht nur an den souveränen Italienern, sondern auch an der türkischen Nationalmannschaft, die von einigen Fans vielleicht unterschätzt wird. Burak Yilmaz, Yusuf Yazıcı und Zeki Çelik wurden gerade mit Lille völlig überraschend Meister in der Ligue 1 und reisen mit breiter Brust zum Turnier an. Insbesondere Torjäger Burak Yilmaz könnte bei dieser Europameisterschaft viele Fußballfans überraschen, denn der 35-Jährige befindet sich in einer Top-Verfassung. Neben einer sehr starken Innenverteidigung Merih Demiral (Juventus) und Çağlar Söyüncü (Leicester) sticht besonders Milan-Legionär Hakan Çalhanoğlu aus der Mannschaft heraus, der sich in Mailand sehr gut entwickelte und schon lange nicht mehr nur ein Freistoß-Spezialist ist. Trainer Şenol Güneş weiß übrigens auch sehr gut, wie man bei einem Großereignis für Schlagzeilen sorgt, da er an der Seitenlinie stand, als die Türkei bei der Weltmeisterschaft 2002 bis ins Halbfinale kam.

