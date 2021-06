Fans nach Belgien-Portugal: „Das Spiel hat sich keinen Aufsteiger verdient“

Belgien setzte sich gestern gegen Portugal knapp mit 1:0 durch und steht nach dem Erfolg im Viertelfinale. Das Spiel der beiden Mitfavoriten war alles...

Belgien setzte sich gestern gegen Portugal knapp mit 1:0 durch und steht nach dem Erfolg im Viertelfinale. Das Spiel der beiden Mitfavoriten war alles andere als ein Spektakel und Belgien wird nun gegen Italien eine Leistungssteigerung benötigen, will man das Halbfinale erreichen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Spiel sagen, das einiges schuldig blieb. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

maxglan: „Das Spiel hätte sich ein 0:0 und ein Elfmeterschießen in dem beide Mannschaften ausscheiden verdient.“

killver: „Mir wäre es so viel lieber, wenn das bessere Spiele mit starken Leistungen wären. So tuts mir irgendwie immer noch mehr weh, dass wir draußen sind.“

Frohnatur: „Ein unfassbares Krampfspiel. Ohne De Bruyne ist Belgien verloren.“

Christian2016: „Keine großen Emotionen bei beiden nach dem Abpfiff. Kein Vergleich zu Italien-Österreich gestern.“

derHirschi: „Beide Seiten sehr mau. Das sollte für Italien machbar sein. Belgien ohne De Bruyne eine Klasse schwächer.“

miffy23: „Ganz ehrlich, ich schließe mich einigen internationalen Experten an, die meinen, dass Portugal ohne Ronaldo sogar stärker sein könnte. Ganz klar ist er ein Weltklasse-Spieler, aber das Team scheint sich immer noch zu sehr um ihn zu drehen – dabei haben sie einen der besten Kader der Welt, gespickt mit Spielern, die eigentlich viel mehr aufzeigen *sollten*. Auch die taktische Einstellung hat nicht nur bei diesem Turnier oftmals Fragen aufgeworfen. Zur Abwechslung bin ich da sogar mal bei Schneckerl, wenn er meint, dass mit diesem Kader eigentlich grundsätzlich viel offensiver gespielt werden sollte – und nicht erst, wenn der Spielverlauf Portugal dazu zwingt. Es schlummert hier das Potential eines Giganten in Portugal, der sich im Schatten von Ronaldo und von suboptimalen Trainern zusammenkauert. Belgien durchwachsen – Lukaku ist spitze, aber spielt für meine Begriffe oft ein wenig eigensinnig, und hat öfter Diva-Allüren. Allgemein ist mir das schon öfter aufgefallen, dass sich die Belgier gerne einmal ankeifen, und jeder immer den Ball bekommen will und bei Fehlpässen gleich mal zetert. Ob das gut oder schlecht ist, ist schwer zu sagen. Fest steht für mich, dass Belgien es sich nicht leisten kann, so verhalten und nach der Führung so destruktiv gegen Italien zu spielen.“

Liverbird: „Wie schlecht war Belgien bitte? Erste Halbzeit war schon maximal durchwachsen, aber ohne De Bruyne wars dann nochmal zwei Spuren planloser. Die gewinnen keinen Blumentopf.“

Totaalvoetbal: „Ich bin ja ein großer Portugal-Fan. Belgien hat das heute richtig gut gemacht. So nimmt man Portugal aus dem Turnier. Kroatien ist z.B. 2016 Portugal in die Falle gelaufen. Ich bin mir sicher, gegen Italien zeigt Belgien wieder ein anderes Gesicht.“

limerskin: „Ziemlich grottige Partie, aber nachdem damit die grindigen Treter aus Portugal draußen sind, passt das schon so.“

Zuckerhut: „Nur überzeugt und als großer Favorit präsentiert hat sich inzwischen kein Team mehr. Hatten alle mindestens eine schwache Leistung dabei. Über das gesamte Turnier gesehen von Portugal zu wenig. Gute Einzelspieler, die für mich nicht gut genug als Mannschaft sind.“

jimmy1138: „Eventuell waren vor allem die Spieler aus der Premier League ein bisschen leer. Bruno Fernandes meiner Meinung nach mit einer grottigen EURO.“

b3n0$: „Insgesamt hat Portugal wieder (!) nur ein einziges Spiel über 90 Minuten gewonnen und selbst gegen den nominell schwächsten Gegner lange Zeit gebraucht, um sich durchzusetzen. Gut, dass sie weg sind. Jetzt hört auch der künstliche Hype um Cristiano Ronaldo wieder auf und wir konzentrieren uns wieder auf echten Klassefußball.“

halbe südfront: „Auch eine richtige Heislpartie von den Belgiern, der Nummer 1 der Welt. Aber wahrscheinlich gewinnt man genau mit so einem destruktiven Unfußball ein Turnier. Mit Schönspiel hats bisher eh nie gereicht für die.“

