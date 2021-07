Held des Spieltags (21): Leonardo Bonucci (Italien)

Nach jedem Spieltag küren wir den „Helden des Spieltags“. Wer fiel mit einer außergewöhnlichen Leistung auf? Wer meldete sich um den Fairplay-Preis an? Oder...

Italien ist Europameister! Das Elfmeterschießen entschied im Londoner Wembley Stadium zugunsten der Azzurri. Einer der italienischen Helden des Turniers wird von uns stellvertretend zum Helden des Finaltags erklärt.

Unser Held des Spieltags (21) ist der italienische Abwehrroutinier Leonardo Bonucci.

Wir hätten uns auch ohne schlechtes Gewissen für Giorgio Chiellini entscheiden können, aber schlussendlich ist unser Held des Finaltags sein Abwehrkollege Leonardo Bonucci. Der italienische Fußballer des Jahres 2016 und neunfache italienische Meister war einer der Spieler, die vorneweg gingen und schlussendlich auch für den Spielausgang von entscheidender Bedeutung waren.

In seinem 109. Länderspiel für die Squadra Azzurra erzielte Bonucci den wichtigen Ausgleich zum 1:1, traf später auch im Elfmeterschießen ganz sicher. Mit unglaublichen 141 Ballaktionen hatte Bonucci über die 120 Minuten die meisten aller Spieler auf dem Platz und während sein Nebenmann Chiellini häufig quer spielte und einen absichernden Part einnahm, versuchte Bonucci immer wieder progressives Passspiel aufzuziehen und hinter die ersten Pressinglinien der Engländer zu kommen.

Unglaublicherweise spielte Chiellini keinen einzigen langen Ball, kam dadurch auch auf fast 96% Passgenauigkeit, während Bonucci gleich 18-mal „lang spielte“ und die Hälfte dieser Bälle an den Mann brachte. Obwohl sein Passspiel klar riskanter war als das von Chiellini und auch die Intensität mit 131 Pässen etwas höher, kam Bonucci auf über 89% Passgenauigkeit und war zudem stets ein sicherer Anspielhafen in der Defensive, der es den Italienern erlaubte, das Spiel bei viel Ballbesitz in die Länge zu ziehen und die Engländer somit in der zweiten Hälfte doch noch entscheidend einzulullen.

Dass Bonucci dann noch in der Offensive effizient in Erscheinung trat war ein angenehmer und schlussendlich auch turnierentscheidender Nebeneffekt. Wie für alle Spieler dieser Goldenen Generation der Italiener ist es nun also der erste internationale Titel für Bonucci. In den sozialen Netzwerken kursierten wenig verwunderlich vor allem Fotos von Bonucci mit seinem ewigen Kollegen Chiellini und dem Pokal. Zehn Saisonen verbrachten die beiden gemeinsam bei Juventus, wurden achtmal Meister und sind das Herzstück in der Defensive der Azzurri. Schon alleine wegen den beiden Kriegern in der Innenverteidigung ist der Europameistertitel für Italien absolut verdient.