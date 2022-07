Ex-Austrianer kehrt fix nach Dänemark zurück, PSV holt „Social Media Talent“

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Bartol Franjic

DM, 22, CRO | Dinamo Zagreb – > VfL Wolfsburg

Neo-Legionär Robert Ljubicic verliert einen hochinteressanten Mitspieler, aber auch einen Konkurrenten um seine eigene Position. Der 22-jährige Bartol Franjic schließt sich dem VfL Wolfsburg an und kostet die VW-Elf 7,5 Millionen Euro bei einer Weiterverkaufsbeteiligung von 15%. Der kroatische U21-Teamspieler unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Franjic kann als Sechser, in der Innenverteidigung, aber auch als Linksverteidiger aufgeboten werden und bestritt insgesamt 82 Spiele für seinen Stammklub Dinamo Zagreb. Bei Wolfsburg ist er nach Kaminski, Wimmer und Fischer der vierte Neue und die Grün-Weißen gaben damit bereits 25 Millionen Euro für neue Spieler aus.

Sven Botman

IV, 22, NED | LOSC Lille – > Newcastle United

Lille freut sich einmal mehr über einen warmen Geldregen: Der niederländische U21-Teamkapitän Sven Botman wechselt um 37 Millionen Euro zu Newcastle United und unterschreibt dort bis 2027. Für Lille ist dies nach den beiden Megatransfers von Osimhen zu Napoli und Pépé zu Arsenal, die je knapp 80 Millionen schwer waren, der drittteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Die Franzosen hatten Botman vor zwei Jahren um acht Millionen Euro aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam geholt. Der 195cm große Innenverteidiger wurde sofort zum Stammspieler und bestritt 79 Partien für Lille. Newcastle setzte sich wohl auch aufgrund eines fürstlichen Gehalts gegen Teams wie Milan, PSG, Aston Villa und Manchester United durch.

Xavi Simons

OM, 19, NED | Paris Saint-Germain – > PSV Eindhoven

Nach dem Abgang von Mario Götze holt PSV eines der größten Fußballtalente der Niederlande ablösefrei für fünf Jahre. Xavi Simons gilt bereits lange als Megatalent, aber bisher war das auffälligste beim 168cm kleinen Dribbler sein berühmter Vorname bzw. die enorme Anzahl an Social Media Followern, die er bereits als Teenager hatte. Zuletzt war Simons ein halbes Jahr Mitglied in der Kampfmannschaft von Paris Saint-Germain, für die er elf Spiele absolvierte, aber nur einen Assist beisteuerte. Der junge Amsterdamer war auch bei Bayer Leverkusen, den Glasgow Rangers und immer wieder diffus beim FC Barcelona auf dem Zettel, entschied sich nun aber für die PSV. Dort soll der 19-Jährige den ersten echten Schritt in Richtung Profifußball machen.

Andreas Poulsen

LV, 22, DEN | Borussia Mönchengladbach – > Aalborg BK

Die Karriere des dänischen Abwehrtalents Andreas Poulsen kam bisher auch noch nicht richtig in die Gänge. Im Alter von 18 Jahren wechselte der Hoffnungsträger von Midtjylland nach Mönchengladbach, wurde danach aber zuerst an die Wiener Austria, dann an den FC Ingolstadt verliehen. Für die Austria bestritt der mittlerweile 22-Jährige 18 Spiele, konnte aber nie richtig überzeugen. Auch in Ingolstadt war der Linksverteidiger kein Stammspieler. Um quasi von vorne anzufangen kehrt Poulsen nun nach Dänemark zurück und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei Aalborg, das keine Ablöse für den Linksfuß zahlen muss.