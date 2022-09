Ex-Salzburger Caleta-Car in die Premier League, Leipzig leiht Diallo

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Duje Caleta-Car

IV, 25, CRO | Olympique Marseille – > Southampton FC

Der 21-fache kroatische Teamspieler und Ex-Salzburger Duje Caleta-Car wechselt in die englische Premier League. Nachdem er in den letzten vier Jahren 130 Spiele für Marseille machte – und damit genauso viele wie zuvor für Salzburg – wechselt er gegen eine Ablöse von zehn Millionen Euro zum Hasenhüttl-Klub Southampton. Salzburg hatte im Jahr 2018 eine Ablösesumme von 19 Millionen von Marseille erhalten. Der 192cm große Innenverteidiger war zuletzt heiß begehrt und stand auch auf dem Zettel von Sevilla, Torino und Aston Villa. Im Teamkader Kroatiens ist er ein fester Bestandteil, allerdings ist er unter Zlatko Dalic nicht fix in der ersten Elf gesetzt.

Abdou Diallo

IV, 26, SEN | Paris Saint-Germain – > RB Leipzig

RB Leipzig verstärkt seine Defensive leihweise für eine Saison mit dem Ex-Mainzer und Dortmunder Abdou Diallo. Der 26-Jährige, der mittlerweile 17 Länderspiele für Senegal bestritt und wohl auch an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird, kommt für ein Jahr ohne Kaufoption. Diallo wird bei Leipzig keinen Spieler direkt ersetzen, sondern kommt praktisch zusätzlich. Lukas Klostermann fällt noch verletzt aus und die anderen Innenverteidiger im Kader sind aktuell Gvardiol, Simakan und Orbán, was für eine Dreierkette eine durchaus dünne Besetzung ist. Diallo war im Sommer 2018 um 28 Millionen Euro von Mainz zum BVB gewechselt und nur ein Jahr später um 32 Millionen an PSG weiterverkauft worden.

John Anthony Brooks

IV, 29, USA | VfL Wolfsburg – > Benfica

Nach fünf Jahren in Wolfsburg verlässt der in Berlin geborene US-Amerikaner John Anthony Brooks die VW-Stadt und wechselt für ein Jahr nach Lissabon. Für die Hertha und Wolfsburg brachte es der 45-fache US-Teamspieler auf 216 Einsätze in der Bundesliga. Nach Lissabon wechselt der 29-Jährige nun ablösefrei – zuvor hatte Benfica bereits über 60 Millionen Euro für neue Spieler – unter anderem David Neres und Fredrik Aursnes – ausgegeben.

Pierre Dwomoh

ZM, 18, BEL | Royal Antwerpen – > SC Braga

Eines der größten Talente Belgiens wechselt leihweise nach Portugal. Bereits vor 1 ½ Jahren stellten wir Pierre Dwomoh in unserer Serie über die größten Talente des Jahrgangs 2004 vor. Im letzten Sommer wechselte der zentrale Mittelfeldspieler dann von Genk nach Antwerpen. Beim aufstrebenden belgischen Klub kam Dwomoh allerdings über Kurzeinsätze nicht hinaus. Insgesamt stand er nur 14-mal für Royal auf dem Platz. Beim SC Braga soll der 188cm große Mittelfeldmann nun Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption auf den belgischen U18-Teamspieler hält Braga allerdings nicht.