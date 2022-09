Grillitsch wechselt zu Ajax, Peter Zulj wechselt den Kontinent

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Peter Zulj

ZM, 29, AUT | Istanbul Basaksehir – > Changchun Yatai

Aus der Wiedervereinigung der Zulj-Brüder beim LASK wird doch nichts: Peter Zulj wechselt nach China und unterschreibt einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Changchun Yatai. Beim aktuellen Zehnten der Chinese Super League wird er einer von fünf Legionären sein. Die chinesische Liga, die über viele Jahre ein Auffangbecken für Stars und Altstars aus Südamerika und Europa war, durchlebt derzeit eine veritable Krise und steht vor einigen Veränderungen. Einige Investoren sind ausgestiegen, es ist längst nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, wie noch vor fünf oder zehn Jahren.

Wesley Fofana

IV, 21, FRA | Leicester City – > Chelsea FC

Premier-League-interner Transfer um unglaubliche 80 Millionen Euro Ablöse! Der ivorisch-französische Innenverteidiger Wesley Fofana verlässt Leicester City nach nicht einmal zwei Jahren und schließt sich Chelsea an. Fofana war im Oktober 2020 um 35 Millionen Euro von Saint-Étienne nach Leicester gewechselt und hatte 52 Pflichtspiele für die Foxes bestritten. Bei den Blues unterschrieb der französische U21-Nationalspieler nun einen Vertrag über sieben Jahre!

Florian Grillitsch

DM, 27, AUT | TSG 1899 Hoffenheim – > Ajax Amsterdam

Das Gezerre um den 33-fachen ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch hat ein Ende. Schwierige Verhandlungen verhinderten Transfers des 27-Jährigen nach England oder Italien. Die Fiorentina winkte aufgrund der Gehaltsforderungen ab, auch Brighton war ein heißer Kandidat für die Grillitsch-Verpflichtung, sagte dann aber auch ab. Weiters machten auch Wolfsburg, Arsenal, sowie die beiden türkischen Klubs Trabzonspor und Galatasaray nicht das Rennen um den Mittelfeldspieler. Dieser unterschreibt nun bei Ajax Amsterdam und unterschreibt dort vorerst einen Einjahresvertrag. Grillitsch wechselt ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim zum niederländischen Meister. Für Hoffenheim hatte der Niederösterreicher in 151 Spielen acht Tore und elf Assists erzielt.

Ricardo Pepi

ST, 19, USA | FC Augsburg – > FC Groningen

Der Rekordtransfer des FC Augsburg wurde zum Ende der Transferzeit noch verliehen. Der mexikanisch-stämmige Texaner Ricardo Pepi wechselt für ein Jahr in die niederländische Eredivisie zum FC Groningen. Der zehnfache US-Nationalspieler war bei Augsburg bisher eher ein Einwechsler, obwohl er im Jänner 2022 um stolze 16 Millionen Euro vom FC Dallas zum FCA wechselte. In seinen bisher 14 Pflichtspielen für die Augsburger konnte er noch keinen Scorerpunkt anschreiben. In Groningen soll er nun ein Jahr Spielpraxis sammeln.