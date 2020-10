EL-Playoff: Sporting empfängt den LASK

Wie vor jedem Europacup-Spieltag verfassen wir eine kompakte Vorschau auf die spannendsten Begegnungen für euch. Heute blicken wir auch zwei heiße Partien aus dem...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag verfassen wir eine kompakte Vorschau auf die spannendsten Begegnungen für euch. Heute blicken wir auch zwei heiße Partien aus dem EL-Playoff.

Sporting – LASK

Donnerstag, 1.10.2020, 21:00 Uhr

Der LASK trifft im Playoff der Europa League auf Sporting Lissabon. Aufgrund der Corona-Krise wird diese Begegnung im Gegensatz zur Champions League in nur einem Spiel entschieden. Nach Salzburg, dem fix qualifizierten WAC und dem SK Rapid hat der LASK nun die Chance als vierte österreichische Mannschaft in eine Europacup-Gruppenphase aufzusteigen, was aus österreichischer Sicht ein schöner Erfolg wäre. Die Chancen dazu stehen gar nicht mal so schlecht, denn die Oberösterreicher befinden sich unter Neo-Trainer Thalhammer in einer guten Verfassung und sind in der aktuellen Saison noch ohne Niederlage. In der Meisterschaft gab es am Wochenende einen 3:1-Sieg gegen den WAC, womit die Linzer nach drei Runden sieben Punkte auf dem Konto haben. Besonders beeindruckend war der 7:0-Sieg gegen Dunajska Streda, eine Mannschaft, die bis auf die Partie gegen den LASK alle weiteren zehn Pflichtspiele in dieser Saison für sich entschied.

Sporting gewann in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation mit 1:0 gegen Aberdeen und setzte sich im ersten Meisterschaftsspiel gegen Pacos Ferreira mit 2:0 durch. Vergangene Saison landete Sporting auf dem vierten Tabellenplatz und hatte insbesondere in der Offensive einige Probleme. In 34 Runden wurden nur 49 Treffer erzielt. Die drittplatzierte Mannschaft Sporting Braga kam beispielsweise auf 61 Tore, Benfica und der FC Porto waren ohnehin noch weit gefährlicher in der Offensive. Auch auf dem Transfermarkt gelang es Sporting nicht im Sommer für den Angriff nachzurüsten.

Rangers – Galatasaray

Donnerstag, 1.10.2020, 20:45 Uhr

Die vergangene Saison würden die Galatasaray-Fans am liebsten abhaken, denn der türkische Traditionsklub landete lediglich auf dem sechsten Tabellenplatz und absolvierte so wie Fenerbahce eine ganz schwache Saison. Der Start in die neue Spielzeit gelang etwas besser, denn nach drei Partien liegt Galatasaray mit sieben Punkten punktegleich an der Tabellenspitze und feierte einen Auswärtssieg gegen den Vorjahresmeister Istanbul Basaksehir. In den bisherigen Qualifikationsrunden hatte man keine Probleme und gewann zunächst auswärts gegen Neftçi Baku mit 3:1, ehe man einen 2:0-Heimsieg gegen Hajduk Split feiern durfte.

Die Rangers landeten in der vergangenen Saison mit 13 Punkten Rückstand auf Celtic auf dem zweiten Tabellenplatz und versprechen in der neuen Saison die Liga spannend zu machen. Aktuell führen die Schotten die Tabelle nach neun Spieltagen mit einem Punkt Vorsprung auf Celtic an, wobei der ewige Konkurrent eine Partie weniger absolvierte. Beide Klubs aus Glasgow sind in der aktuellen Saison noch ohne Liga-Niederlage und treffen Mitte Oktober aufeinander, was ein hitziges Old Firm Derby verspricht. Die Rangers setzten sich in den bisherigen Qualifikationsrunden gegen den Lincoln Red Imps FC aus Malta mit 5:0 und gegen Willem II mit 4:0 durch. Mit Galatasaray wartet der erste Gegner auf die Rangers, der auf Augenhöhe ist.

