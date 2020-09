EL-Qualifikation: LASK trifft auf offensivstarke Slowaken

Wir vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir für euch auf zwei interessante Europa-League-Qualifikationspartien. LASK –...

Wir vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir für euch auf zwei interessante Europa-League-Qualifikationspartien.

LASK – Dunajska Streda

Donnerstag, 24.09.2020, 20:30 Uhr

Der LASK trifft in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation auf Dunajska Streda. Der Sieger dieser Begegnung wird im Playoff auf den Gewinner der Partie zwischen Sporting und Aberdeen treffen, wobei die Portugiesen nicht nur aufgrund des Heimvorteils als Favoriten in die Partie gehen werden.

Unter Neo-Trainer Dominik Thalhammer setzte sich der LASK in der Liga zunächst gegen die Wiener Austria zuhause mit 1:0 durch, ehe die Oberösterreicher nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol hinauskamen. Bei beiden Partien fehlte ein wenig die Durchschlagskraft in der Offensive, was nach den Abgängen von Frieser, Klauss und Tetteh nicht allzu verwunderlich ist. Dennoch muss man den Linzern attestieren, dass sie mit Gruber und davor schon Balic durchaus gute Ersatzleute fanden. Im Sturmzentrum lastet seit dem Abgang von Klauss allerdings vielleicht zu viel Verantwortung auf den Schultern von Marko Raguz.

Die Offensive ist nicht das Problem des LASK-Gegners Dunajska Streda. Die Slowaken erwischten mit neun Siegen in ebenso vielen Pflichtspielen einen hervorragenden Start in die neue Saison und entwickelten sich zu einer wahren Tormaschinerie. In sieben Meisterschaftsspielen gelangen der Mannschaft von Trainer Bernd Storck 25 Treffer und auch in der vergangenen EL-Qualifikationsrunde setzte man sich mit 5:3 gegen Jablonec durch. Besonders gut in Form befindet sich Kapitän Zsolt Kalmar, der am Wochenende gegen Senica beim 4:2-Auswärtssieg seinen zweiten Doppelpack erzielte und nun bei sieben Toren in sieben Liga-Spielen steht. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch im Sturm und am linken Flügel eingesetzt werden kann, wird auch gegen den LASK seine Top-Form unter Beweis stellen wollen. Allerdings dürfen sich die Oberösterreicher nicht nur auf Kalmar konzentrieren, da mit Marko Divkovic, Eric Ramirez und Andrija Balic weitere Akteure in der Startaufstellung zu finden sind, die wissen wo das Tor steht.

Sporting – Aberdeen FC

Donnerstag, 24.09.2020, 21:00 Uhr

In der Begegnung zwischen Sporting und Aberdeen wird der Gegner der obigen Partie ermittelt, weshalb sie für die LASK-Fans richtig interessant werden könnte. Sporting belegte in der vergangenen Saison den vierten Tabellenplatz und musste neben dem FC Porto und Benfica auch Sporting Braga den Vorrang lassen. Auffallend war in der vergangenen Saison, dass Sporting in 34 Liga-Spielen nur 34 Gegentreffer bekam, allerdings auch nur 49 Tore erzielen konnte. Der FC Porto traf vergleichsweise 74 Mal, Benfica erzielte 71 Treffer und auch Sporting Braga erzielte um zwölf Tore mehr als der Tabellennachbar. Dennoch hielt sich Sporting am Transfermarkt bisher zurück. Die Verkäufe von Marcos Acuna und Matheus Pereira spülten rund 20 Millionen Euro in die Kasse, die Neuzugänge Pedro Gonçalves, Zouhair Feddal und Nuno Santos kosteten insgesamt nur 12,5 Millionen Euro. Ein richtiger Goalgetter wurde nicht verpflichtet.

Aberdeen landete vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz der schottischen Liga, allerdings fehlten in der Endabrechnung satte 35 Punkte auf Celtic. Die ersten beiden Quailifikationsrunden meisterte Aberdeen ohne einen Gegentreffer zu kassieren, allerdings setzte es am Wochenende eine herbe 0:3-Heimniederlage gegen Motherwell. Aktuell befindet sich das Team nach sechs Spieltagen auf Platz 4, wobei die Mannschaft von Coach Derek McInnes aufgrund des Europacups zwei Spiele nach hinten verschob. Ein Weiterkommen der Schotten wäre jedenfalls eine riesige Überraschung und wäre dem Sieger der Partie zwischen dem LASK und Dunajska Streda sicherlich nicht unrecht.

