Die unglaubliche Bilanz von Titelgarant Arturo Vidal

Wenn man nicht gerade Bayer Leverkusen heißt, dann ist der mittlerweile 33-jährige Chilene Arturo Vidal eine echte Titelgarantie. Bei allen anderen Klubs, bei denen er unter Vertrag stand, wurde er nämlich Meister – und das nicht zu knapp. Speziell seine Bilanz des letzten Jahrzehnts ist beeindruckend.

Bereits bei seinem ersten Profiklub Colo Colo holte er 2006 und 2007 insgesamt drei Meisterschaften. Die chilenische Liga ist in Apertura (Hinrunde) und Clausura (Rückrunde) geteilt, weshalb gleich zwei Meistertitel in einem Jahr ausgespielt werden.

Es folgten titellose Jahre in Leverkusen. Vier Saisonen verbrachte Vidal bei seinem Sprungbrettklub, der scherzhaft gerne als „Vizekusen“ bezeichnet wird, weil man so oft nur Zweiter wurde. Vidal wurde mit der „Werkself“ allerdings nur einmal Vizemeister, verlor zudem ein DFB-Pokal-Finale gegen Werder Bremen.

Doch nach seinem 12,5 Millionen Euro schweren Wechsel von Leverkusen zu Juventus Turin ging erst richtig die Post ab. 2011/12 war Vidals erste Saison in Turin – seitdem sind nun mit der aktuellen Spielzeit zehn Saisonen vergangen und Vidal holte in dieser Zeit neun Meisterschaften.

Einzig in der vergangenen Spielzeit 2019/20 zog er mit dem FC Barcelona gegen ein Real Madrid, das nur einen Hauch besser war, den Kürzeren. Alle anderen Meisterschaften zwischen 2011 und 2021 gewann Vidal: Zuerst viermal in Folge mit Juventus, danach dreimal hintereinander mit den Bayern, einen LaLiga-Titel mit Barcelona und nun auch mit Inter Mailand, das vergangene Woche den ersten Scudetto seit 2010 fixierte.

Vidal hält damit insgesamt bei zwölf nationalen Meistertiteln. Angesichts der großen Dominanz seiner Teams ein Kuriosum: Einen Europacuptitel feierte der 119-fache chilenische Teamspieler und zweimalige Copa América Sieger nie. Zum Vergleich: Zlatan Ibrahimovic wurde in seiner Karriere elfmal Meister und gewann 2017 mit Manchester United die Europa League und damit auch seinen ersten Europacup. Vidal ist allerdings 5 ½ Jahre jünger als Zlatan und hat noch durchaus Luft nach oben.

Vidals Vertrag bei Inter Mailand läuft noch ein Jahr – allerdings stand er im bisherigen Jahr 2021 in der Kritik seines Trainers Antonio Conte und war danach weitgehend Ergänzungsspieler. Demnach wurden bereits einige andere Klubs auf ihn aufmerksam und versuchen ihn aus seinem Inter-Vertrag loszueisen. Einer der Favoriten ist etwa Olympique Marseille, aber auch Flamengo Rio und Galatasaray sollen Interesse haben. Zumindest bei letzteren beiden hätte Vidal auch in Zukunft noch realistische Chancen auf Titel – aber vorerst gilt noch der Vertrag in Mailand.

