Megatalente Jahrgang 2005 (16): Dariusz Stalmach

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Dariusz Stalmach

OM, 16 (8.12.2005), POL – AC Milan

Der Pole Dariusz Stalmach ist einer der jüngsten Spieler in unserer Serie über die größten Talente des Jahrgangs 2005. Im Dezember feiert der Mittelfeldspieler erst seinen 17. Geburtstag. Trotzdem hat Stalmach bereits einen wichtigen ersten Step in die große Fußballwelt gemacht, als er im August um 700.000 Euro Ablöse vom polnischen Klub Górnik Zabrze zum AC Milan wechselte.

Der polnische U18-Teamspieler hat in seiner Heimat bereits eine echte Duftnote hinterlassen. Noch im vergangenen Jahr debütierte er 15-jährig für Górnik Zabrze und bestritt bis zu seinem Wechsel nach Mailand 22 Spiele für den Ekstraklasa-Klub. Für Milan kam er bisher in der U19-Mannschaft und auch in der UEFA Youth League zum Einsatz. Auf der Mittelfeldzentralachse kann Stalmach auf allen Positionen eingesetzt werden, aber am besten spielt er auf einer offensiven Doppelacht mit einem Sechser hinter sich.

Stalmach ist beidbeinig und ein hart arbeitender Mittelfeldmann, der viele Bälle erobert und seine Stärken sowohl gegen, als auch mit dem Ball hat. Speziell in der zweiten Pressinginstanz ist er ein ausgesprochen genauer Spieler: Sobald der Gegner die erste, aktive Pressingreihe überspielt, kann Stalmach sehr aggressiv vom passiven ins aktive Pressing übergehen und den gegnerischen Aufbau damit unter Druck setzen. Diese Facette war wohl auch der Hauptgrund, warum der AC Milan auf den 16-Jährigen aufmerksam wurde.

In der letzten Wintertransferperiode war Stalmach auch als möglicher Neuzugang bei Red Bull Salzburg im Gespräch. Auch die Roten Bullen legen großen Wert auf derart intensive Pressingspieler und wären wohl ebenfalls eine gute Ausbildungsbasis für den Polen gewesen. In Mailand muss Stalmach nun noch ein wenig an seiner Ruhe am Ball arbeiten. Allerdings zeigte er schon im polnischen „Erwachsenenfußball“, dass alle Ansätze in die richtige Richtung zeigen.

In Mailand unterzeichnete er einen Vertrag bis 2025, womit er bei seinem Vertragsende erst 19 Jahre alt wäre. Im starken, gut strukturierten Nachwuchs des AC Milan kann sich Stalmach nun in Ruhe entwickeln und es wirkt derzeit so, als wäre der „Rückschritt“ aus einer Kampfmannschaft in die Jugendmannschaft eines Großklubs für ihn der richtige Move gewesen.

Starpotential: 7 von 10