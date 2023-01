Mögliche Leihe: Maximilian Ullmann bei deutschem Zweitligisten im Gespräch

Nach einem erfolglosen Jahr in Venedig sucht der ehemalige LASK- und Rapid-Spieler Maximilian Ullmann nach einer neuen, vorerst leihweisen Herausforderung. Nun trat ein deutscher...

Wie der bestens informierte italienische Journalist Gianluca di Marzio auf Twitter und seiner Website berichtet, ist der Venezia FC bereit, Ullmann an den 1.FC Magdeburg zu verleihen. Der 26-Jährige war im vergangenen Jänner um eine halbe Million Euro von Rapid zu Venezia gewechselt, kam in der Serie A aber nur auf fünf Einsätze und nach dem Abstieg der Venezianer zu fünf weiteren in der Serie B, wobei er einen Assist beisteuern konnte. In der laufenden Saison stand Ullmann keine 300 Minuten für Venezia auf dem Platz.

Sein Vertrag bei den Italienern läuft allerdings noch bis 2024 und so ist eine Leihe bis zum Saisonende wohl die logischste Variante. Großes Interesse zeigt der 1.FC Magdeburg, derzeit Siebzehnter in der 2. deutschen Bundesliga. Im enorm knappen Abstiegskampf, in dem derzeit die gesamte zweite Tabellenhälfte von Rang 10 bis 18 nur durch vier Punkte getrennt ist, sucht der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt noch nach entscheidenden Verstärkungen.

Der dreifache DDR-Meister hält nach 17 Spieltagen bei nur 17 Punkten und kassierte von allen deutschen Zweitligaklubs die meisten Gegentore.

Nach dem Abstieg des Venezia FC war Ullmann im vergangenen Sommer auch mit dem belgischen Klub KAA Gent in Verbindung gebracht worden. Zuvor – noch als Rapid-Spieler – hatten auch Schalke 04 und Arminia Bielefeld Interesse am linken Flügelverteidiger bekundet.