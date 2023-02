Rapid soll Angebot für Juve-Youngster abgegeben haben

Wie das italienische, auf Juventus Turin spezialisierte Medium Tuttojuve.com, einer Unterseite des großen Mediums Tuttomercato, berichtet, soll der SK Rapid ein Angebot für den...

Wie das italienische, auf Juventus Turin spezialisierte Medium Tuttojuve.com, einer Unterseite des großen Mediums Tuttomercato, berichtet, soll der SK Rapid ein Angebot für den 20-jährigen Juventus-Nachwuchsspieler Nikola Sekulov abgegeben haben. Die „Alte Dame“ will den Youngster aber nicht ziehen lassen.

Nikola Sekulov ist ein nordmazedonisch-stämmiger Italiener, der in Piacenza geboren wurde und seit 2016 im Nachwuchs von Juventus spielt. Im Alter von 19 Jahren – im Sommer 2021 – stieg er in die U23-Mannschaft von Juve auf, für die er bisher 64 Spiele absolvierte und sieben Tore und vier Assists beisteuerte. Vier Monate danach wurde sein Vertrag in Turin bis 2025 verlängert.

In die Kampfmannschaft durfte der 185cm große Sekulov bisher noch nicht schnuppern. Dennoch soll Juventus das vermeintliche Angebot Rapids nicht weiter verfolgt haben, weil man mit dem flexiblen Offensivspieler noch plane. Der U20-Teamspieler könnte trotz der verhältnismäßig langsam verlaufenden Karriere vor einem nächsten Schritt in Turin stehen.

Zugute kommt ihm sicher seine Flexibilität, denn Sekulov kann in der offensiven Dreierreihe hinter einem Mittelstürmer auf allen Positionen aufgestellt werden. Hauptsächlich spielte er in der laufenden Saison als Rechtsaußen, aber er kam fast ebenso oft als Linksaußen oder Zehner zum Einsatz.

Im vergangenen Sommer soll auch der FC Basel Interesse an Sekulov bekundet haben. Zu einer Leihe ins Ausland kam es bisher aber noch nicht. Angesichts seines noch 2 ½ Jahre laufenden Vertrags, sollte es allerdings bald soweit sein und Rapid gilt seit dem neuesten Medienbericht von Tuttojuve.com als potentieller Abnehmer.