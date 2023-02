Sabitzer ist ein „Red Devil“, Southampton rüstet sich für den Abstiegskampf

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der...

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Marcel Sabitzer

ZM/OM, 28, AUT | FC Bayern München – > Manchester United

Nachdem er bei Bayern München über ein Reservistendasein nie hinauskam und immer wieder heftig in der Kritik stand, wagt Marcel Sabitzer nun einen Transfer in die englische Premier League. Manchester United leiht den 28-Jährigen bis zum Saisonende aus, hält aber keine Kaufoption. Sabitzer war im Sommer 2021 um 15 Millionen Euro aus Leipzig nach München gewechselt, floppte aber beim deutschen Serienmeister. Der 68-fache ÖFB-Teamspieler war seitdem als möglicher Neuzugang bei Klubs wie Milan, Juventus, Roma, Arsenal, aber auch Fenerbahce im Gespräch. Spontan bei Man United Fuß zu fassen wird für den Oberösterreicher aber ausgesprochen schwierig: Bei den Red Devils hat er im Mittelfeldzentrum mit Spielern wie Casemiro, McTominay, Fred und Bruno Fernandes gewaltige Konkurrenz. Mit Christian Eriksen und Donny van de Beek fallen zwei weitere potentielle Konkurrenten für Sabitzer allerdings noch länger aus.

Shinji Kagawa

OM, 33, JPN | VV St.Truiden – > Cerezo Osaka

Nach 12 ½ Jahren in Europa kehrt der 97-fache japanische Nationalspieler Shinji Kagawa in seine Heimat zurück und schließt sich romantischerweise seinem Stammklub Cerezo Osaka an. Kagawa war im Sommer 2010 ablösefrei von Dortmund verpflichtet worden und avancierte beim BVB zum Publikumsliebling. Später kickte der offensive Mittelfeldspieler auch für Manchester United, Besiktas und Saragossa. Nach einer kurzen Vereinslosigkeit im Jahr 2020 startete Kagawas „Europa-Ausgedinge“ mit einem einjährigen, erfolglosen Engagement bei PAOK Saloniki und zuletzt stand er in Belgien bei VV St.Truiden unter Vertrag, wo er ebenfalls nur ein Ergänzungsspieler war.

Paul Onuachu

ST, 28, NIG | Racing Genk – > FC Southampton

Der 201cm-Angreifer Paul Onuachu vollzieht nun endlich den bereits überfälligen Wechsel in eine Topliga: Seit Sommer 2019 kickte Onuachu für Racing Genk, für das er in 134 Spielen 85 Tore erzielte. 2021 wurde er mit 33 Toren belgischer Schützenkönig und auch heuer führt er die Torschützenliste an. Nun schließt sich der Nigerianer dem FC Southampton an, der 18 Millionen Euro auf den Tisch legt und den 16-fachen Nationalspieler bis Sommer 2026 bindet. Sein Ex-Klub Genk reagierte prompt: Der belgische Tabellenführer holte um fünf Millionen Euro den Nigerianer Tolo Arokodare vom lettischen Klub Valmieras (zuletzt nach Amiens verliehen), der mit seinen 197cm ein passender Ersatz für Onuachu sein dürfte.

Kamaldeen Sulemana

LA, 20, GHA | Stade Rennes – > FC Southampton

Um für den Abstiegskampf gewappnet zu sein, holt der Tabellenletzte der Premier League auch noch den ghanaischen Linksaußen Kamaldeen Sulemana von Stade Rennes. Der 15-fache Teamspieler kostet 25 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb bis 2027. Erst vor 1 ½ Jahren war Sulemana um 17 Millionen vom dänischen Klub Nordsjaelland nach Rennes gewechselt und hatte dort in 47 Spielen nur sechs Tore und vier Assists erzielte. Das Potential des jungen Linksaußen ist aber unbestritten und das Schlusslicht der Premier League soll nun die erste Station auf der richtig großen Fußballbühne für den 20-Jährigen sein.