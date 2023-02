Chelsea sorgt für PL-Transferrekord, Keylor Navas leihweise nach England

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der...

Enzo Fernándenz

ZM, 22, ARG | Benfica – > Chelsea

Spät aber doch sicherte sich der Chelsea FC die Dienste des Argentiniers Enzo Fernandez. Nach langen Verhandlungen mit Benfica wechselt der 22-Jährige gegen eine Ablösesumme von unglaublichen 121 Millionen Euro nach London, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieb. Chelsea gab damit in diesem Sommer mehr als 600 Millionen Euro auf dem Transfermarkt aus und brach damit jeden Rekord. Für Benfica lohnten sich jedenfalls die Verhandlungen, denn der Klub holte den Mittelfeldspieler erst vergangenen Sommer um 15 Millionen Euro von River Plate. Der argentinische Verein wird sich auch über das Geschäft freuen, denn in weiser Voraussicht sicherte man sich eine Wiederbeteiligungsklausel von 25% und erhält damit nun wesentlich mehr Ablöse als für den ursprünglichen Verkauf im Sommer. Enzo Fernándenz ist jedenfalls der teuerste Premier-League-Transfer aller Zeiten.

Shon Weissman

ST, 26, ISR | Real Valladolid – FC Granada

Shon Weissmann schlug wie kaum ein zweiter Stürmer in der österreichischen Bundesliga ein und wurde als WAC-Spieler in der Saison 2019/20 Torschützenkönig. Kein Wunder, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam wurden. Valladolid schlug zu und stieg nach einer Saison mit Weissman, in der er immerhin sechs Tore erzielte, in die zweithöchste Spielklasse ab. Dort zeigte der israelische Stürmer, über den wir ein lesenswertes Porträt verfassten, seine Klasse und steuerte starke 20 Saisontore bei. Valladolid schaffte auch dank dieser Treffer den sofortigen Wiederaufstieg, allerdings geriert Weissman in der obersten Spielklasse in ein Formtief. In der laufenden Saison konnte er in 15 Einsätzen nur einen einzigen Treffer und keine Vorlage beisteuern. Da Weissman in der zweithöchsten Spielklasse seine Qualitäten bewies, schlug nun der Tabellensechste der Segunda Division zu. Beim FC Granada soll er seine Torjägerqualitäten wieder aufblitzen lassen und so beim Aufstiegsrennen in der spanischen Liga den Unterschied ausmachen.

Keylor Navas

TW, 36, CRI | Paris Saint-Germain – > Nottingham Forest

Nottingham Forest verpflichtet einen dreifachen Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain. Keylor Navas wechselt leihweise bis Saisonende zu dem bereits 1865 gegründeten englischen Traditionsklub, der aktuell auf dem 13. Tabellenplatz der Premier League steht, allerdings nur vier Punkte vor einem Nichtabstiegsplatz rangiert. Keylor Navas, der seine größten Erfolge im Tormanndress von Real Madrid feierte, kam in dieser Saison bei seinem Klub nur zweimal im Cup zum Einsatz und kam nicht am italienischen Schlussmann Gianluigi Donnarumma vorbei.

Carlos Queiroz

TR, 69, POR | Iran -> Katar

Der Entdecker der „Goldenen Generation“ Portugals wird Nationaltrainer Katars und tritt damit bereits seine siebente Stelle als Coach einer Landesauswahl an. Zuvor betreute der in Mosambik geborene Trainer neben Vereinsmannschaften wie Real Madrid und Sporting die Nationalmannschaften Portugals, Saudi-Arabiens, Südafrikas, Irans, Kolumbiens und Ägyptens. Mit dem Iran gewann er zwar in der Gruppenphase mit 2:0 gegen das walisische Nationalteam, schied aber nach Niederlagen gegen England (2:6) und die Vereinigten Staaten (0:1) aus dem Bewerb aus.