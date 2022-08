Wolfsbergs Lochoshvili steht vor Wechsel in die Serie A

Der Wolfsberg-Innenverteidiger Luka Lochoshvili hat Begehrlichkeiten in Italien geweckt. Der Georgier war zunächst wie Rapids Emanuel Aiwu bei der US Cremonese im Gespräch. Der Aufsteiger entschied sich aber für den U21-Teamspieler. Nun macht Hellas Verona ernst.

Der 24-jährige Lochoshvili spielt seit zwei Jahren für den WAC. Im August 2020 bezahlten die Lavanttaler kolportierte 200.000 Euro an Dinamo Tiflis und statteten den 192cm-Mann mit einem Vertrag bis 2023 aus. Nun soll der Serie-A-Klub, der heuer bereits 30 Millionen Euro für neue Spieler ausgab, ein Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben haben.

Medienberichten zufolge möchte der WAC mit dem zweifachen georgischen Teamspieler zwei Millionen verdienen. Angesichts der TV-Gelder-bedingten Finanzkraft des italienischen Mittelständlers vermutlich auch kein großes Problem. Verona spielte in der vergangenen Spielzeit immer mit einer Dreierkette, weshalb man eine möglichst breite Palette an Innenverteidigern benötigt. Aktuell stehen allerdings bereits acht im Kader. Drei von ihnen sind allerdings zurückgekehrte Leihspieler, von denen nicht klar ist, ob sie dem Verein erhalten bleiben.

Ein Verkauf von Lochoshvili wäre der zweitteuerste Deal, den Wolfsberg bisher abwickelte. Rekordtransfer ist weiterhin Shon Weissman, dessen Wechsel zu Real Valladolid vier Millionen Euro einbrachte. Zuletzt stand auch immer wieder Dominik Baumgartner, also der zweite Innenverteidiger des WAC, bei größeren Klubs auf der Liste. Wenn Lochoshvili wechselt, wird dieser wohl in Wolfsberg bleiben müssen.

🆕🇬🇪Looks like @HellasVeronaFC made the initial bid worth around €1,500,000 for @WolfsbergerAC CB Luka Lochoshvili.💶🔄🇦🇹

If this falls through, we can witness a Kvaratskhelia V Lochoshvili clash during the opening day of the @serieA season.🇮🇹👀

[ @LashKokiashvili ] pic.twitter.com/GFLLoxLN62

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) August 4, 2022