Das sind die Eckdaten von Aiwus Cremonese-Transfer!

Laut dem bekannten italienischen Sportjournalisten und Influencer Fabrizio Romano ist der Deal zwischen dem SK Rapid und der US Cremonese betreffend Emanuel Aiwu in...

Laut dem bekannten italienischen Sportjournalisten und Influencer Fabrizio Romano ist der Deal zwischen dem SK Rapid und der US Cremonese betreffend Emanuel Aiwu in trockenen Tüchern. Wir sehen uns die Eckdaten des Transfers an.

Aiwu stand zuletzt zweimal nicht mehr im Rapid-Kader und wird beim italienischen Aufsteiger einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die Ausgaben des Serie-A-Neulings werden sich mit diesem Transfer auf über 20 Millionen Euro ansteigen. Cremonese stellte damit in diesem Transferrekorde auf, wobei der zehn Millionen teure Kauf von Brügge-Stürmer David Okereke den teuersten Einkauf darstellt. Möglich gemacht wurde dies durch den Aufstieg und die deutlich höheren TV-Gelder, die der kleine Klub nun lukriert.

Der Rapid-Defensivmann wird Cremonese maximal vier Millionen Euro kosten. 3,5 Millionen fließen sofort und im Falle eines erfolgreichen Klassenerhalts kommt eine halbe Million hinzu. Von der ersten fließenden Transfersumme wird Rapid aber nicht alles erhalten. Abzüglich Beraterhonorare und Provisionen bleiben etwas weniger als drei Millionen Euro bei den Hütteldorfern.

Dennoch ist dies ein toller Deal für die Wiener, die Aiwu erst vor einem Jahr zum Schnäppchenpreis von 600.000 Euro aus der Südstadt holten. Auch die Admira darf sich über eine kleine Finanzspritze freuen: In Form eines Solidaritätsbeitrags werden etwa 110.000 Euro nach Maria Enzersdorf überwiesen, weil Aiwu hier weite Strecken seiner Jugend- und Jungprofizeit verbrachte.

Rapid sicherte sich außerdem die Möglichkeit, Aiwu im Falle eines sofortigen Abstiegs zurückzukaufen.Wie hoch die Rückkaufoption ist, wurde nicht bekanntgegeben.

Der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer steigert seine Transfereinnahmen in der laufenden Transferzeit damit auf über sechs Millionen Euro. Nicht nur das miserable Auswärtsspiel in Baku, auch die zuvor offensichtlichen Probleme legen nahe, dass Rapid dieses Geld für weitere Verstärkungen ausgeben sollte…