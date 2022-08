Rapid-Fans: „Die Hoffnung lebt, aber das war unglaublich schlecht“

Der SK Rapid verlor das Auswärtsspiel gegen Neftçi Baku gestern mit 1:2, sorgte aber mit dem späten Anschlusstreffer von Guido Burgstaller für eine halbwegs...

Der SK Rapid verlor das Auswärtsspiel gegen Neftçi Baku gestern mit 1:2, sorgte aber mit dem späten Anschlusstreffer von Guido Burgstaller für eine halbwegs passable Ausgangssituation vor dem Rückspiel. Insgesamt war die Leistung jedoch nicht besonders berauschend. Sehen das auch die Fans so? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

Dansch10: „Der späte Treffer wird noch Gold wert sein, aber das ist fußballerisch so unglaublich schlecht, dass man da irgendwas ändern muss. Ich bin mir nicht sicher ob der Trainer oder Sportdirektor mehr Schuld an dieser Misere haben.“

LiamG: „Ganz ehrlich, ich habe uns nicht schlecht gesehen. Uns fehlt der letzte Pass bzw. mal der Schuss aufs Tor. Dazu dann noch so eine Dodlaktion wie vorm 0:2 und du verlierst die Partie eben. Ich gehe vom Aufstieg aus. Der Ausrutscher wird abgehakt und nächste Woche kanns nur einen Sturmlauf geben.“

grubi87: „Sehr erschreckend, aber jetzt fressen wir die zuhause. Wenn Limassol die zuhause 3:0 geschlagen haben schaffen wir es auch mit zwei Tore.“

Ivanov1985: „Eines muss man aber sagen, aufgrund der breite des Kaders konnten wir die letzten Spiele eigentlich durchwegs zulegen durch Einwechslungen.“

Billie: „Burgis Last-Minute-Treffer wahrt unsere Aufstiegschancen, aber spielerisch war das wirklich schlecht. Ich bekomme langsam Zweifel daran, ob Feldhofer der passende Trainer ist.“

IKomsija: „Peinliche Vorstellung, trotzdem muss man das im Rückspiel machen.“

fuck forever: „Die ersten 90 Minuten waren skandalös. Kühn, Savic, Kriwak und auch Burgi haben dann wenigstens die letzten fünf Minuten ein bissl umgrührt. Nächste Woche muss das Feld brennen. Und das ab Minute 1!“

Lucifer: „Man darf ruhig festhalten das wir spielerisch limitiert sind, die Schaltzentrale nicht vorhanden ist und mir persönlich das Feuer fehlt… und im Endeffekt können wir froh sein Burgstaller verpflichtet zu haben!“

Starostyak: „Ganz nüchtern: der Platz war beschissen und wir haben uns die Tore selbst gemacht. Das 1:2 ist natürlich mental extrem wichtig, das sollten wir daheim drehen. Allerdings gibt es so viele Baustellen… wie kann Hofmann bei den Leistungen von Wimmer und Sollbauer draußen sitzen? Was ist eigentlich unser Matchplan? Warum sind im Zentrum so riesige Löcher? Auch nach sechs Pflichtspielen kann ich keinen taktischen Plan erkennen.“

schimli: „Ich bin zwar auch dagegen jede Kleinigkeit extra schlecht zu reden, aber das war defensiv inferior und offensiv über weite Strecken harmlos. Wir kamen zwar zu einigen Chancen aber die Abschlüsse waren fast durchgehend eine Farce, eines Profifußballers unwürdig. Aber ja, da es jetzt nur ein Tor Unterschied ist sollte sich das im Rückspiel ausgehen für den Aufstieg. Aber diese Partie war leider wieder ein Offenbarungseid in dem wir halt nicht das Glück hatten am Ende irgendwie 1:0 zu gewinnen.“

gloggi99: „Sehr wichtiges Tor von Burgi, gibt jetzt natürlich Hoffnung für das Rückspiel. Wenn die Verantwortlichen die letzten Spiele gesehen haben müssen sie im zentralen Mittelfeld nachlegen. Junge hin oder her wenn man Erfolg haben will braucht man Qualität.“

Doena: „Mich nervt die Leistung von Wimmer und Sollbauer auch am meisten. Gerade für solche Spiele hast auch die Routiniers im Kader und grad heute setzen die beiden komplett aus.“

bashtart: „Immerhin die Hoffnung lebt, aber die Leistung war nicht Profi-Niveau. So viele ungezwungene Fehlpässe und Ballverluste darf es eigentlich nicht geben! Feldhofer muss jetzt echt an den richtigen Schrauben drehen, vielleicht auch ein bissl weniger rotieren. Man merkt das die Automatismen fehlen.“

chrisbond: „Man wird sich wohl die Qualitätsfrage stellen müssen. Zoki holte Quantität aber Qualität? Bis auf Kühn und Burgi wurde wenig Qualität verpflichtet. Die Legionäre sind Mitläufer und keine Unterschiedsspieler, mehr nicht. Zoki bitte investiere endlich in einem Qualitätsspieler für das DM/ZM sonst wird das eine zähe Saison.“

Homegrower: „Ich denke die übertriebene Rotation tut uns gar nicht gut, wie soll da einer in einen Rhythmus kommen? Mir wäre keine Mannschaft geläufig die das nur annähernd so handhabt sofern es Verletzungen nicht erzwingen, das ist schon ein ziemliches Experiment. Mag sein, dass wir längerfristig was davon haben, ohne EL-Gruppe aber wohl obsolet.“

