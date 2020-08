Juventus holt Schalkes McKennie, Tottenham holt Wolves-Urgestein

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Robin Koch IV,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Robin Koch

IV, 24, GER | SC Freiburg – > Leeds United

Für den deutschen Innenverteidiger Robin Koch geht’s innerhalb von drei Jahren vom 1.FC Kaiserslautern in die englische Premier League. Im Sommer 2017 wechselte Koch um vier Millionen Euro aus Kaiserslautern nach Freiburg, wo er zum Stammspieler avancierte und in 87 Pflichtspielen fünf Tore und zwei Assists beisteuerte. Der 191cm große Defensivmann wechselt nun um 13 Millionen Euro zum Premier-League-Aufsteiger Leeds United, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Der Sohn der Kaiserslautern-Legende Harry Koch ist nach Rodrigo und Hélder Costa der dritte namhafte Neuzugang bei den Peacocks.

Weston McKennie

ZM, 22, USA | FC Schalke 04 – > Juventus Turin

Der US-Teamspieler Weston McKennie wechselt zu Juventus Turin. Der texanische Mittelfeldspieler kommt vorerst leihweise zur Alten Dame, aber die Kaufpflichtklausel spricht dafür, dass er längerfristig in Turin bleiben wird. Wenn sich Juventus in der kommenden Saison über die Liga für die Champions League qualifiziert, verpflichtet man sich zum fixen Kauf des Amerikaners – was natürlich äußerst wahrscheinlich ist. Die Ablösesumme würde dann inklusive Leihgebühr 23 Millionen Euro betragen, wobei sogar noch sieben weitere Millionen durch Bonuszahlungen möglich sind. McKennie absolvierte in den letzten drei Saisonen 91 Spiele für die Knappen und erzielte dabei fünf Tore und sieben Assists.

Óscar Rodríguez

OM, 22, ESP | Real Madrid – > FC Sevilla

Der Kauf von Reservisten von den beiden Topklubs in La Liga erwies sich in letzter Zeit als erfolgsversprechendes Modell für die nächstbesten Klubs. Sevilla bedient sich nun bei Real Madrid und verpflichtet den offensiven Mittelfeldspieler Óscar Rodríguez um 13,5 Millionen Euro und stattet ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2025 aus. Für die Kampfmannschaft der Königlichen bestritt der 22-Jährige nur eine Partie. Im Zuge eines zweijährigen Leihgeschäfts bestritt Óscar 64 Partien für den CD Leganés, in denen er 13 Tore und sechs Assists beisteuerte.

Matt Doherty

RV, 28, IRL | Wolverhampton Wanderers – > Tottenham Hotspur

Nach 7 ½ Jahren bei Wolverhampton wechselt der irische Spätzünder Matt Doherty um knapp 17 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Die Wolves hatten den Rechtsverteidiger vor genau zehn Jahren um gerademal 90.000 Euro von den Bohemians Dublin geholt und in der Anfangszeit an die Hibernians Edinburgh und den Bury FC verliehen. Stammspieler bei den Wolves wurde Doherty erst im Alter von 22 Jahren und sein Debüt im irischen Nationalteam, für das er bisher neunmal auflief, gab er erst im Jahr 2018. Bei Wolverhampton brachte es der Ire insgesamt auf 302 Pflichtspiele, in denen er 28 Tore und 41 Assists beisteuerte, was für einen Rechtsverteidiger eine makellose Bilanz ist. Bei den Spurs unterzeichnete er nun einen Vierjahresvertrag.