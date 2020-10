Megadeal um Supertalent Doku, Bayern holen auch noch Douglas Costa

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Douglas Costa

RA, 30, BRA | Juventus Turin – > FC Bayern München

Die Bayern schlugen am letzten Transfertag noch einmal ordentlich zu. Zuletzt berichteten wir bereits über die Verpflichtungen von Roca, Choupo-Moting und Sarr – nun kehrt auch Douglas Costa zu den Münchnern zurück. Der Rekordverkauf des FC Bayern – Douglas Costa spülte vor zwei Jahren 40 Millionen Euro in die Kassa der Münchner – kommt leihweise für ein Jahr von Juventus Turin und kostet die Bayern lediglich das Gehalt für zwei Jahre. Zwölf Millionen Euro wandern an den Brasilianer, der damit von der Gehaltsliste der „Alten Dame“ ist. Der 31-fache Nationalspieler Brasiliens bestritt im Zuge seines ersten Engagements 77 Spiele für den deutschen Rekordmeister und erzielte dabei 14 Tore und 27 Assists.

Tiago Dantas

ZM, 19, POR | Benfica Lissabon – > FC Bayern München

Mit Tiago Dantas holen die Bayern sogar noch einen fünften Neuen. Das Benfica-Talent kommt vorerst leihweise – die Bayern können den 19-Jährigen aber um acht Millionen Euro fest verpflichten. Tiago Dantas ist ein technisch hochveranlagter und torgefährlicher Mittelfeldspieler fürs Zentrum, der bisher vor allem in der Youth League Mannschaft der Portugiesen und im U23-Team zum Einsatz kam. Für die Kampfmannschaft bestritt der aktuelle U20-Teamspieler Portugals nur eine Partie. Sein Vertrag in Lissabon würde noch bis 2024 laufen. Bei den Bayern ist Tiago Dantas vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Jordan Lukaku

LV, 26, BEL | Lazio Rom – > Royal Antwerpen

Der Gruppengegner des LASK in der UEFA Europa League, Royal Antwerpen, verstärkt sich vorerst leihweise mit einem bekannten Namen: Jordan Lukaku, Bruder von Inter-Star Romelu Lukaku und Cousin des Ex-Rapidlers Boli Bolingoli, kommt für ein Jahr von Lazio Rom. Antwerpen hält zudem eine Kaufoption auf den Linksfuß, der als moderner Flügelverteidiger bezeichnet werden kann. In der Serie A verbrachte Lukaku über vier Jahre und brachte es dabei auf 85 Pflichtspieleinsätze für Lazio. Den großen Durchbruch schaffte der 26-Jährige allerdings nicht. Sein Vertrag bei Lazio läuft noch bis Sommer 2022.

Jérémy Doku

RA, 18, BEL | RSC Anderlecht – > Stade Rennes

Im Frühling stellten wir den mittlerweile 18-jährigen Jérémy Doku im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt ausführlich vor. In den ersten Wochen der neuen Saison in der belgischen Liga erlebte der Flügelstürmer nun eine Leistungsexplosion und erzielte in sieben Spielen zwei Tore und vier Assists. Der belgische Neo-Teamspieler wechselt nun nach Frankreich und avanciert zum teuersten Einkauf von Stade Rennes und zugleich zum teuersten Verkauf in der Vereinsgeschichte des RSC Anderlecht. Doku, der in Rennes einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieb, kostet 26 Millionen Euro Ablöse. Zuletzt waren auch Liverpool und Real Madrid an der Verpflichtung des pfeilschnellen und durchsetzungsstarken Rechtsfußes interessiert.

Michael Cuisance

ZM, 21, FRA | FC Bayern München – > Olympique Marseille

Beim FC Bayern München hat der französische U21-Teamspieler Michael Cuisance, der als schwieriger Charakter gilt, keine Chancen auf regelmäßige Einsätze in der Kampfmannschaft. Der 21-Jährige wird nun für ein Jahr an Olympique Marseille verliehen, das zudem eine Kaufoption auf den zentralen Mittelfeldspieler besitzt. Der Linksfuß wechselte erst vor einem Jahr um zwölf Millionen Euro aus Mönchengladbach zu den Münchnern, nachdem er seinen Wechsel forcierte und bei der Borussia in Ungnade fiel. Auch der Premier-League-Großeinkäufer Leeds United hatte zuletzt Interesse am Franzosen bekundet.