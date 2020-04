Die größten Nachwuchstalente der Welt: Jeremy Doku

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Jeremy Doku

LA/RA, 17 (Jg. 2002), BEL/GHA – RSC Anderlecht

Der 17-jährige Jeremy Doku erinnert in seinen Offensivbewegungen bereits jetzt stark an Sadio Mané. Durch seine vielen Finten und Körpertäuschungen sieht das Laufspiel des Flügelspielers mit dem Ball sehr einfach und unaufgeregt aus. Es ist eben eine dieser Eigenschaften von Klassespielern, das Schwierige einfach aussehen zu lassen…

Von links auf rechts gewechselt

Der ghanaisch-stämmige Belgier kickt seit 2012 im Nachwuchs des RSC Anderlecht und schaffte im Jahr 2019 den Sprung in die Kampfmannschaft. Seine ersten Partien für die „Erste“ bestritt er noch als 16-Jähriger und seinen ersten Einsatz über 90 Minuten hatte er kurz nach seinem 17.Geburtstag. Mittlerweile bringt es Doku auf 30 Pflichtspieleinsätze für Anderlecht, in denen er vier Tore und drei Assists erzielte. Ursprünglich als Linksaußen ausgebildet, spielt er mittlerweile häufiger auf der rechten Seite, wo er als Rechtsfuß häufig die Grundlinie sucht und mit seinen kurzen, schnellen Antritten auch immer wieder findet. Auf der linken Seite legt er sein Spiel eher invers an und schlenzt die Bälle in hoher Frequenz aufs lange Eck oder sucht schnelle Doppelpässe, um in den Strafraum zu stechen.

Noch ein Jahr Belgien zur „Defensivoptimierung“?

In der Offensive wirkt Doku durch sein Tempo und seinen Trickreichtum praktisch unaufhaltsam. Was wiederum das Interesse zahlreicher Top-Klubs weckte: Der AC Milan soll bereits ein Angebot für den belgischen U21-Teamspieler vorbereiten, aber auch aus Deutschland und England soll es Interesse am 17-Jährigen geben. Vom FC Liverpool weiß man beispielsweise bereits von einem lange andauernden Interesse an Doku, der bei Anderlecht noch Vertrag bis Sommer 2022 hat. Ein Jahr lang möchten die Violetten den Rohdiamanten noch halten, bevor man ihn teuer verkauft. Und unwahrscheinlich ist dies nicht, denn Doku hat noch Aufholbedarf im Defensivspiel, den er in der belgischen Liga mit Sicherheit einfacher ausmerzen kann, als in einer Topliga. So groß Dokus Balance in seinem offensiven Laufspiel bzw. im Spiel mit dem Ball auch ist, so stark muss er auch noch an seiner Offensiv-Defensiv-Balance feilen, um sich die kraftraubenden Wege noch besser einzuteilen.