Die größten Nachwuchstalente der Welt: Marco Kana

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Marco Kana

IV, 17 (Jg. 2002), BEL/COD – RSC Anderlecht

Nachdem wir uns zuletzt einigen Offensivspielern widmeten, beleuchten wir heute wieder einmal ein riesiges und vor allem polyvalentes Defensivtalent. Aufmerksamen Beobachtern des Weltfußballs könnte der in Kinshasa, Congo geborene Marco Kana bereits aufgefallen sein. Denn seit Beginn der laufenden Saison ist der 17-Jährige aus der Startelf des RSC Anderlecht nicht mehr wegzudenken. Vier Tage vor seinem 17. Geburtstag debütierte der nur 180cm große Innenverteidiger für die Violetten – und er ließ sich nicht mehr aus dem Team spielen. In der bisherigen Saison brachte er es bereits auf 17 Einsätze und erzielte schon in seinem dritten Spiel seinen Premierentreffer.

Vom Achter zum Sechser und danach neben Kompany

Dabei sah es anfänglich gar nicht danach aus, dass Kana zu einer Stütze in der Innenverteidigung werden könnte. Auf Nachwuchslevel spielte er vor allem als Sechser, teilweise sogar noch weiter vorne als Achter. Anderlecht-Coach Frank Vercauteren und sein verlängerter Arm auf dem Platz, Vincent Kompany, sahen in Kana aber ein so großes Potential im Spielaufbau, dass man auf der Doppelsechs/Doppelacht lieber andere Spieler Bälle verteilen lässt. So kam es, dass Marco Kana nun neben der belgischen Fußballlegende Kompany („er ist ein Mentor für mich“) in der Innenverteidigung spielt – und vor ihm unter anderem Peter Zulj einer der ersten Abnehmer für seine perfekt tempierten Pässe hinter die erste Pressinglinie des Gegners ist.

Antizipierender Innenverteidiger ohne Stress am Ball

Unser heutiges beigefügtes Highlightvideo zeigt Kana eher als Abfangjäger im defensiven Mittelfeld. Nicht umsonst wurde der junge Belgier in seiner Spielweise bereits mehrfach mit Frank Rijkaard verglichen. In einer extrem jungen Anderlecht-Mannschaft mit zahlreichen Top-Talenten, die noch keine 18 Jahre alt sind, fand man für die große Antizipationsfähigkeit von Marco Kana eine ideale Rolle. Während Kompany den physischeren Part übernimmt und die organisatorischen Aufgaben in der Abwehr wahrnimmt, ist Kana derjenige, der häufiger aus dem Abwehrverbund herausrückt, um gegnerische Bälle abzufangen. Seine im Nachwuchs positionsbedingt hohe Passfrequenz erleichtert zudem sein Aufbauspiel in großem Maße und macht ihn bereits 17-jährig zu einem ruhenden Pol des Teams. Auch die belgische Liga, in der es doch einige qualitativ unterlegene Teams gibt, ist ein guter Nährboden für die Entwicklung des jungen Abwehrspielers.