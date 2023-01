Neue Klubs für die Ex-Rapidler Ullmann und Berisha

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Jakub Kiwior

IV, 22, POL | Spezia Calcio – > Arsenal FC

Arsenal sichert sich die Dienste des talentierten, neunfachen polnischen Teamspielers Jakub Kiwior. Der Innenverteidiger kommt von Spezia Calcio und kostete die Gunners 25 Millionen Euro Ablöse. Spezia hatte den 22-Jährigen erst vor 1 ½ Jahren um 2,2 Millionen Euro aus Zilina geholt – bei Arsenal unterschrieb er nun bis 2028. Der aufbaustarke Linksfuß spielte im Nachwuchs für Anderlecht und spielte sich nach guten Leistungen in der Serie A erst kurz vor der WM ins polnische Nationalteam. Zuletzt stand Kiwior auch auf dem Zettel von RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und des AC Milan.

Veton Berisha

ST, 28, NOR | Hammarby IF – > Molde FK

Nach nur einem halben Jahr beim schwedischen Klub Hammarby unterschreibt der Ex-Rapidler Veton Berisha für drei Jahre beim norwegischen Topklub Molde. Für Hammarby erzielte Berisha in 15 Spielen vier Tore und bereitete eines vor. Zuvor war er für Viking Stavanger und Brann Bergen deutlich erfolgreicher und spielte sich auch wieder in die norwegische Nationalelf zurück. Molde bezahlt nun drei Millionen Euro Ablöse für den flexiblen Offensivspieler, die durch Boni noch um eine weitere halbe Million anwachsen könnte. Bei Rapid hatte der 28-Jährige die wohl durchwachsenste Zeit seiner Karriere erlebt und in 58 Spielen nur neunmal getroffen.

Maximilian Ullmann

LV, 26, AUT | Venezia FC – > 1.FC Magdeburg

Mit Maximilian Ullmann fand ein weiterer Ex-Rapidler diese Woche einen neuen Klub. Der 26-jährige Linzer wechselt leihweise für den Rest der Saison zum 1.FC Magdeburg und verlässt damit den Venezia FC (vorerst) nach nur zehn Pflichtspielen. Seinen letzten Kurzeinsatz für die Italiener, die im Sommer in die Serie B abstiegen, hatte Ullmann Ende November. Magdeburg ist aktuell Vorletzter in der zweiten deutschen Bundesliga und wird sich in der extrem knappen Liga gegen den Abstieg stemmen müssen. Der hierzulande bekannteste neue Mitspieler von Ullmann ist der einstige Sturm-Leihspieler Baris Atik, der wohl zumeist auch vor Ullmann als Linksaußen auflaufen wird.

Jodel Dossou

RA, 30, BEN | Clermont Foot – > FC Sochaux

Der langjährige Österreich-Legionär Jodel Dossou wechselt eine Etage tiefer: Der 30-Jährige verlässt Clermont Foot und wechselt zum FC Sochaux, der in der Ligue 2 derzeit um den Aufstieg in die höchste französische Spielklasse steht. In Sochaux unterschrieb der dribbelstarke beninische Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2025. Dossou wurde einst 21-jährig von Red Bull Salzburg aus Tunesien geholt, kickte dann für Liefering und nach kurzer Vereinslosigkeit für Austria Lustenau. Bei den Vorarlbergern erzielte er in 92 Spielen 14 Tore und 11 Assists. Danach wechselte er zunächst nach Vaduz und schließlich nach Hartberg, ehe er aufgrund seiner guten Leistungen von Clermont abgeworben wurde. Auch bei Clermont war Dossou weitgehend eine Stütze und brachte es in 2 ½ Jahren auf 16 Tore in 85 Spielen.