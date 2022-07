Sturm-Fans: „Völlig unverständliche Spielanlage“

Der Vizemeister der vorigen Saison trennte sich im Auswärtsspiel vom WAC mit einem 1:1-Unentschieden. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Wir haben...

Der Vizemeister der vorigen Saison trennte sich im Auswärtsspiel vom WAC mit einem 1:1-Unentschieden. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

wayfarer1501: „Den Punkt muss man nehmen. WAC taktisch gut und hat uns oft vor Probleme gestellt. Hab mir mehr erwartet, aber ich kann damit leben und ein Punkt auswärts ist ok“

SturmfanDöblingMitCape: „Auch nach einer Nacht drüber schlafen verstehe ich die Spielanlage nicht. Wenn wir flach in die Spitze gespielt haben, hat es gut funktioniert, die hohen Bälle gingen jedoch entweder ins Nirgendwo oder die zweiten Bälle konnten nicht erobert werden. Ich finde es bedenklich, dass man von außen nicht sehen konnte, dass man im Lauf des Spiels versucht hat das zu ändern – so sehr ich Ilzer schätze, im In-Game-Coaching hat er noch viel Luft nach oben. Ein X auswärts bei einem direkten Konkurrenten ums obere Playoff ist jetzt kein Drama und das Ergebnis ist noch das Beste am gestrigen Abend. Ich hoffe man ist jetzt aufgewacht und erkennt, dass der recht souveräne 2. Platz aus der Vorsaison eine schöne Vergangenheit ist und die Karten jetzt neu gemischt wurden.“

GraveDigger: „Ich finde ja bekannterweise jedes Spiel von uns ohne Kiteishvili in Sachen Kreativität immer ganz ganz dünn, aber das heute hat schon ein neues Level erreicht. Von den Neuen habe ich leider auch deutlich mehr erhofft, aber bei Horvat fehlt noch einiges, der wirkte teilweise sogar vom Tempo überfordert und Schnegg bringt wohl auch nicht wirklich mehr aufs Feld als es Dante oder Trummer (bitte endlich fit werden) machen würden. Krönung dann noch die saudumme gelb-rote Karte, dann musst das X dann eh dankend nehmen.“

schwarzweißblau: „Horvat ist, wenn wir nur Bälle nach vorne dreschen, halt auch ein armer Hund. Wäre bei Kiteishvili in dem Fall genauso gewesen. Versteht eh keiner, warum wir die Spielanlage gewählt haben. Da hast lauter Kicker drin, die im 1:1 und am Fuß stark sind, und wir stellen fast alle Bälle auf.“

lovehateheRo: „Komplett vercoacht das Spiel. Angefangen von den völlig hirnrissigen langen Bällen, bis zum bekannten Problem der schlechten und fehlenden Wechsel.“

OoK_PS: „Wenigstens den Punkt mitgenommen, das war es dann aber auch schon mit dem Positiven. Unterirdische Passquote. Viel zu viele technische Fehler. Völlig unverständliche Spielanlage mit hohen Bällen in einer Tour. Das war über weite Strecken einfach viel zu wenig und ohne klare Steigerung wird man diese Saison sicher nicht wieder Zweiter (es ist die erste Runde, das ist mir klar). Bin relativ angefressen nach dieser Vorstellung…“

Vöslauer: „Begonnen hat es doch recht zäh mit dem Rückstand als auch Elfer, insofern muss man am Ende des Tages und in Unterzahl spielend auch das Remis mit nach Hause nehmen. Nach der vollkommen sinnlosen (um nicht zu sagen etwas dummen…) gelb-roten Karte und der gefühlt 10-minütigen Nachspielzeit garniert mit einsetzendem Unwetter, bin ich ehrlich gesagt schon vom schlimmsten Szenario ausgegangen. Ich hatte ein mieses Gefühl. Der WAC ist keine schlechte Truppe und sicherlich ein Konkurrent um den Playoff-Cut, wir haben ihnen gestern auswärts zwei Punkte mehr vereitelt, was angesichts unserer unterdurchschnittlichen Leistung doch auch ein bissl positiv ist.“

killver: „Die ersten 15-20 Minuten fand ich für ein Auftaktspiel schwer in Ordnung, teilweise gute Spielzüge. Der Elfer und das Tor haben uns dann irgendwie komplett durcheinandergebracht. Unser Spiel lebt leider auch sehr von Stankovic, der leider nicht an seine letzte Saison heute anschließen konnte. Schicker muss aber definitiv noch nachbessern, speziell in der Innenverteidigung.“

paytv23: „Den Umständen entsprechend (Unterzahl) ein glücklicher Auswärtspunkt zum Saisonauftakt, gegen einen hartnäckigen Gegner.“

flachzange1987: „Schön war’s nicht. Ideen wurden anscheinend ausprobiert, ich muss aber zugeben, dass für mich nicht erkenntlich war, welche. Jantscher fehlt, eh klar. Sonst, typisches WAC Spiel. Nicht die Nerven wegschmeißen, taktisch wird es kommende Woche sogar einfacher.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinugen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Sturm und dem Wolfsberger AC.

