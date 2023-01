Neue Klubs für WM-Teilnehmer Orsic und Ryan

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Mislav Orsic

LA, 30, CRO | Dinamo Zagreb – Southampton FC

Mislav Orsic hat mit seinen 30 Jahren eine spannende Karriere hinter sich, immerhin verschlug es ihn unter anderem nach Südkorea und China, wo er regelmäßig seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellte. Seinen großen internationalen Durchbruch schaffte er allerdings erst nach seinem Wechsel zu Dinamo Kiew, wo er insgesamt in 214 Partien 91 Tore und 40 Assists beisteuerte.

Orsic, der bei der Weltmeisterschaft im Spiel um Platz 3 gegen Marokko einen Treffer erzielte, schaffte es nun dank seiner starken Leistungen in eine absolute Top-Liga. Der Southampton FC sicherte sich die Dienste des in der Offensive vielseitig einsetzbaren Kroaten, der auch immer wieder für ganz spezielle Treffer gut ist. Der Premier-League-Klub soll knappe sieben Millionen Euro Ablöse bezahlen, wobei sich diese Summe dank Bonuszahlungen erhöhen könnte.

Carlos Alcaraz

ZM, 20, ARG | Racing Club – Southampton FC

Etwas mehr ließen sich die „Saints“ den 20-jährigen zentralen Mittelfeldspieler Carlos Alcaraz kosten, der gegen eine Ablöse von 13.65 Millionen Euro in die Premier League wechseln wird. Das Racing-Eigengewächs ist damit nach Lautaro Martinez, der ebenfalls aus dem Racing-Nachwuchs kommt und 25 Millionen in die Kassa einspülte, der zweitteuerste Abgang der Vereinsgeschichte der Argentinier. Alcarez, der den gleichen Namen wie der aktuelle Tennis-Weltranglistenerste trägt, kam bei seinem Stammklub in 83 Spielen auf 12 Tore und sechs Assists.

Mathew Ryan

TW, 30, AUS | FC Kopenhagen – > AZ Alkmaar

Mit Matt Ryan wechselt ein weiterer WM-Teilnehmer den Verein. Der australische Tormann, der auch bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch war, wechselt in die Niederlande zum aktuellen Tabellenfünften AZ. Der niederländische Verein nutzte eine günstige Ausstiegsklausel, um den erfahrenen Keeper zu verpflichten. Der Australier hat eine spannende Karriere unter sich und stand unter anderem bei Brighton, Arsenal, Valencia und Real Sociedad unter Vertrag.

Paulinho

LA, 22, BRA | Bayer Leverkusen – > Atletico MG

Bayer Leverkusen verleiht den Brasilianer Paulinho an Atlético Mineiro, was bedeutet, dass der Brasilianer keine Partie mehr für die Werkself bestreiten wird. Der Vertrag des Linksaußen rennt nämlich im Sommer aus und beide Parteien suchten eine zufriedenstellende Lösung für die restliche Laufzeit. Der Abgang war zu erwarten, denn Paulinho gab schon im Oktober bekannt, dass er einen Vorvertrag unterzeichnet hat und die Bundesliga verlassen wird. Bayer Leverkusen hatte sich diesen Transfer sicherlich anders vorgestellt, denn die Erwartungen in den Spielern waren hoch. Bayer zahlte immerhin 18.5 Millionen Euro für das junge Talent, das sich aber nie richtig durchsetzen konnte.