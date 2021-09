Palmer-Brown künftig gegen Messi und Co., Real holt Toptalent Camavinga

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Erik Palmer-Brown

IV, 24, USA | Manchester City – > ESTAC Troyes

Der Ex-Austrianer Erik Palmer-Brown findet in der französischen Ligue 1 einen neuen Klub. „EPB“ wechselt leihweise für die laufende Saison zu ESTAC Troyes, das schwach in die neue Saison startete und am Tabellenende steht. Für Palmer-Brown geht es damit diese Saison gegen Starspieler wie Messi, Neymar oder Mbappé. Für die Wiener Austria bestritt Palmer-Brown 55 Spiele und war weitgehend ein sehr sicherer Innenverteidiger. Für Manchester City, wo er seit Jänner 2018 unter Vertrag steht, spielte er allerdings keine einzige Partie und wurde bisher an Kortrijk, NAC Breda und die Austria verliehen. Das neuerliche Leihgeschäft mit Troyes ist das letzte, bevor sein Vertrag im Sommer 2022 ausläuft.

Eduardo Camavinga

ZM, 18, FRA | Stade Rennes – > Real Madrid

Das französische Supertalent Eduardo Camavinga wechselt nach Real Madrid und erhält bei den Königlichen einen Sechsjahresvertrag bis Sommer 2027. Die Madrilenen überweisen 31 Millionen Euro an Camavingas Ausbildungsklub Stade Rennes. Der 18-Jährige wurde als Sohn kongolesischer Eltern in einem Flüchtlingslager in Angola geboren und kam bereits als Baby nach Frankreich. Mittlerweile ist der Linksfuß für die Achterposition französischer Staatsbürger und bestritt drei Länderspiele für Les Bleus. In den letzten zwei Jahren wurde er praktisch mit allen Großklubs des Weltfußballs in Verbindung gebracht und sein Wechsel zu Real kommt nicht unerwartet. Für Stade Rennes bestritt Camavinga 88 Spiele und erzielte dabei zwei Tore und fünf Assists.

Felix Luckeneder

IV, 27, AUT | TSV Hartberg – > LASK

Als Ersatz für den nach Deutschland abgewanderten Andres Andrade holt der LASK den 27-jährigen Felix Luckeneder nach zwei Jahren zurück nach Linz. Im August 2020 war der Innenverteidiger fix nach Hartberg gewechselt, wo er bereits in der Saison 2019/20 leihweise spielte. Luckeneder brachte es für die Oststeirer auf 65 Bundesligaspiele und war damit praktisch durchgehend gesetzt. Der gebürtige Linzer, der im Alter von 11 Jahren in die LASK-Jugend wechselte, unterschrieb beim LASK nun einen Vertrag über drei Jahre.

Alex Kral

DM, 23, CZE | Spartak Moskau – > West Ham United

Nach den Verpflichtungen von Chelseas Kurt Zouma und dem kroatischen Teamspieler Nikola Vlasic holte Rapids Europa-League-Gegner West Ham United nun auch den tschechischen Sechser Alex Kral von Spartak Moskau. Der 22-fache Nationalspieler wechselt leihweise zu den Hammers, die für die Leihsaison eine Gebühr von 5,2 Millionen Euro ablegten. Im Sommer 2022 kann West Ham den Tschechen um 14 Millionen Euro fix verpflichten. Kral war vor zwei Jahren um 12 Millionen von Slavia Prag zu Spartak Moskau gewechselt und ist nun neben Tomás Soucek und Vladimir Coufal der nächste tschechische Top-Spieler im Kader der Hammers. Der 187cm große Defensivspieler kann auf der Sechs und auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.