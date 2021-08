West Ham gibt 65 Millionen für zwei Spieler aus, Avdijaj zurück in der Bundesliga

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Kurt Zouma

IV, 26, FRA | Chelsea FC – > West Ham United

Rapids Europa-League-Gegner West Ham United West Ham United verpflichtet Chelseas Innenverteidiger Kurt Zouma. Der Franzose mit Wurzeln in der Zentralafrikanischen Republik unterschreibt bei den Hammers einen Vierjahresvertrag und kostet 35 Millionen Euro Ablöse. Zouma wechselte im Jänner 2014 aus Saint-Étienne zu Chelsea und hatte anfangs auch verletzungsbedingt Probleme sich bei den Blues durchzusetzen. Nach Leihen bei Stoke City und Everton konsolidierte sich der achtfache Nationalspieler aber und avancierte ab 2019 zum Stammspieler bei Chelsea. In der vergangenen Saison brachte es der 190cm große Innenverteidiger auf 36 Einsätze für den Klub. Auch Tottenham war zuletzt am kraftvollen Defensivspieler dran, den Zuschlag bekam nun aber West Ham.

Nikola Vlasic

OM, 23, CRO | ZSKA Moskau – > West Ham United

Auch die Offensive verstärken die Hammers noch rechtzeitig vor Ende der Transferzeit: Der kroatische Teamspieler Nikola Vlasic kommt von ZSKA Moskau und kostet die Hammers 29,1 Millionen Euro. Vlasic, der in England auch schon für Everton spielte, erhält bei West Ham sogar einen Fünfjahresvertrag. Der Rapid-Gegner gab damit an den letzten Transfertagen fast 65 Millionen Euro für nur zwei neue Spieler aus. Für die Moskowiter bestritt Vlasic 108 Spiele, in denen er 33 Tore und 21 Assists beisteuerte. Zuletzt bekundeten auch Hertha BSC, Monaco, der AC Milan und Zenit St. Petersburg Interesse an einer Verpflichtung des Kroaten. Zouma und Vlasic waren die ersten hochpreisigen Transfers der Hammers in der noch laufenden Transferperiode.

Donis Avdijaj

LA/OM, 25, GER/KOS | AEL Limassol – > TSV Hartberg

Im Sommer 2016 verließ der einst als Megatalent geltende Donis Avdijaj den SK Sturm Graz und verschwand seitdem von der Bildfläche. Der exzentrische Offensivspieler kickte danach kurzzeitig für den FC Schalke 04, für Roda Kerkrade und Willem II in den Niederlanden, dann für Trabzonspor in der Türkei und Heart of Midlothian in Schottland. Die vergangene Saison verbrachte Avdijaj zunächst beim FC Emmen in den Niederlanden und schließlich in Zypern bei AEL Limassol. Durchschlagenden Erfolg hatte das Enfant terrible bei keinem dieser Vereine. Nun unterschreibt der mittlerweile 25-Jährige einen Zweijahresvertrag beim TSV Hartberg und soll dort Sascha Horvath ersetzen, der die Steirer in Richtung Linz verlässt.

Hee-chan Hwang

ST, 25, KOR | RB Leipzig – > Wolverhampton Wanderers

Vor einem Jahr gab Red Bull Salzburg den Südkoreaner Hee-chan Hwang an den Schwesterklub aus Leipzig ab. Mit nur drei Toren und vier Assists in 29 Pflichtspielen blieb der 37-fache Nationalspieler bei den Leipzigern aber hinter den Erwartungen. Hwangs Vertrag in Leipzig läuft allerdings noch bis 2025, weshalb er nun vorerst in die englische Premier League verliehen wird. Wolverhampton sicherte sich seine Dienste für eine Saison, besitzt aber auch eine Kaufoption auf den flexiblen Offensivmann. Hwang hatte zuletzt auch das Interesse anderer Premier-League-Klubs und von Galatasaray Istanbul auf sich gezogen.