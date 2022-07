PSG holt Vitinha fürs Zentrum, Emeka Eze wechselt innerhalb der Türkei

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Vitinha

ZM, 22, POR | FC Porto – > Paris SG

Paris Saint-Germain verstärkt seine Zentrale mit dem Portugiesen Vitinha. Der Box-to-Box-Midfielder wechselt vom FC Porto nach Paris und kostet 41,5 Millionen Euro Ablöse. Der mittlerweile dreifache Nationalspieler unterzeichnete einen Vertrag bis 2027 und verlässt seinen Stammklub, für den er bisher erst 59 Spiele absolvierte und dabei vier Tore und sechs Assists erzielte. Vitinha wurde in der Saison 2020/21 bereits nach England an den „Portugiesen-Klub“ Wolverhampton verliehen, war dort aber nur Ergänzungsspieler. Erst in der abgelaufenen Saison machte der 22-Jährige einen merklichen Schritt nach vorne und wurde Stammspieler beim FC Porto.

Mateo Cassierra

ST, 25, COL | FK Sochi – > Zenit St. Petersburg

Um den russischen Fußball wurde es seit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine still. Zahlreiche Spieler verließen Russland, es kommen kaum Neuzugänge hinzu und auch mit Europacupteilnahmen können russische Klubs derzeit nicht werben. Gelegentlich gibt es dennoch Übertritte innerhalb der russischen Liga, die ganz offensichtlich unter einen finanziellen Schieflage leidet. So kam es nun, dass der Topstürmer des FK Sochi, der Kolumbianer Mateo Cassierra, um nur 4,5 Millionen Euro zu Zenit St. Petersburg wechseln konnte und dort einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Cassierra, der einst einer der Top-Nachwuchsspieler bei Ajax Amsterdam war, erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore und sechs Assists in nur 22 Spielen für Sochi, womit er der zweitbeste Torschütze der russischen Liga war.

Jordan Siebatcheu

ST, 26, USA | Young Boys Bern – > Union Berlin

Union Berlin verpflichtet den Torschützenkönig der Schweizer Liga. Der 26-jährige Jordan Siebatcheu kommt um sechs Millionen Euro von den Young Boys Bern und soll dort den zu Nottingham Forest abgewanderten Taiwo Awoniyi ersetzen. Siebatcheu, der zwei Saisonen bei den Young Boys verbrachte, erzielte in der vergangenen Spielzeit 27 Saisontore für die Berner, davon 22 in der Super League. Das rief zahlreiche Interessenten auf den Plan und der 26-Jährige aus Washington D.C. stand unter anderem auf dem Zettel von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, aber auch dem französischen Klub Montpellier und dem Serie-A-Team aus Venedig. Nun entschied sich der französisch-stämmige Angreifer aber wohl wegen der wahrscheinlichen Einsatzzeiten für die „Eisernen“.

Emeka Eze

ST, 25, NIG | Ankara Keciörengücü – > Eyüpspor

In der abgelaufenen Saison war der einstige Sturm-Angreifer Emeka Eze der zweitbeste Torschütze der zweiten türkischen Liga. Für seinen Klub Ankara Keciörengücü, einen Abstiegskandidaten, erzielte er 16 Saisontore. Eze wechselt nun innerhalb der Liga zu Eyüpspor, das den Aufstieg in die Süper Lig erst im Playoff verfehlte und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Für Sturm Graz hatte Eze in 54 Spielen nur acht Treffer erzielt. Der 25-jährige Nigerianer hatte immer wieder Top-Partien dabei, etwa beim Cup-Erfolg über Rapid im Halbfinale, tauchte dann aber wieder mehrere Spiele ab.