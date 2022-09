Rapid-Flop Badji zu Traditionsklub, Olympiakos verpflichtet Real Madrid Legende

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Marcelo

LV, 34, BRA | Real Madrid – > Olympiakos Piräus

Unglaubliche 15 ½ Jahre spielte Marcelo für Real Madrid – dann wurde der Vertrag des fünffachen Champions-League-Siegers und 58-fachen Nationalspielers nicht mehr verlängert. Unterm Strich standen 546 Pflichtspiele für die „Königlichen“, in denen der offensiv starke Außenverteidiger 38 Tore und 103 Assists beisteuerte. Zumindest das nächste Jahr wird Marcelo nun in Griechenland verbringen: Olympiakos stattet den 34-Jährigen mit einem Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison aus. Der amtierende griechische Meister wird seit August vom Spanier Carlos Corberán betreut.

Michy Batshuayi

ST, 28, BEL | Chelsea FC – > Fenerbahce

Nachdem Fenerbahce bereits namhafte Spieler wie Emre Mor, Joshua King oder Bruma verpflichtete, legte man nun am Ende der Transferzeit noch den 45-fachen belgischen Teamstürmer Michy Batshuayi nach, der von Chelsea zuvor fünfmal verliehen wurde: Zuerst an Borussia Dortmund und Valencia, danach gleich zweimal an Crystal Palace und zuletzt pikanterweise an Besiktas, einen der größten Konkurrenten seines neuen Klubs Fenerbahce. Der türkische Topklub machte nun aber Nägel mit Köpfen und verpflichtete Batshuayi fix. Der 28-Jährige kostete 3,5 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Aliou Badji

ST, 24, SEN | Amiens SC – > Girondins Bordeaux

Der Ex-Rapidler Aliou Badji wechselt vorerst leihweise zum Traditions- und einstigen Topklub Girondins Bordeaux, der in der vergangenen Saison in eine schwere finanzielle Schieflage geriet und den schweren Gang in die Ligue 2 antreten musste. Bordeaux hält zudem eine Kaufoption auf den 189cm großen senegalesischen Stürmer. Das letzte Jahr verbrachte Badji, der bei Rapid im Großen und Ganzen floppte und dennoch gewinnbringend nach Ägypten verkauft wurde, beim Amiens SC, für den er in 34 Spielen 14-mal traf. Bordeaux will wieder zurück in die Ligue 1 und sah Badji, der sich den Ruf eines starken Zweitligatorjägers in Frankreich aneignete, als perfekte Stürmerlösung für zumindest eine Saison an.

Adam Griger

ST, 18, SVK | LASK – > Cagliari Calcio

Der LASK gibt das slowakische Stürmertalent Adam Griger nach Italien ab. Cagliari Calcio verpflichtete den U19-Nationalspieler vorerst leihweise, besitzt aber eine Kaufoption. Die Sarden wollen den Angreifer vorerst im Nachwuchs einsetzen und sehen ihn nicht als Option für die erste Mannschaft, die heuer in der Serie B um den Aufstieg mitmischen soll. Angesichts dessen, dass sich Cagliari in den ersten Saisonspielen aber nicht als sehr torgefährlich erwies und gleich Griger einer von vier blutjungen Stürmern im erweiterten Kader ist, sind punktuelle Einsätze in der Serie B durchaus im Rahmen des Möglichen. Für den LASK bestritt der Slowake fünf Pflichtspiele. Für die Amateure der Linzer traf Griger in 29 Spielen viermal.