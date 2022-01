Rapid-Target wechselt zum kroatischen Tabellenführer

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Kristian Fucak

ST, 23, CRO | HNK Orijent Rijeka – > NK Osijek

Ein möglicher Neuzugang für Rapid wurde nun vom kroatischen Tabellenführer Osijek weggeschnappt. Medienberichten zufolge war Rapid am 193cm großen kroatischen Zweitligastürmer Kristian Fucak von HNK Orijent Rijeka dran. Der 23-Jährige kann als Mittelstürmer, aber auch als Linksaußen aufgeboten werden und brachte es in der bisherigen Saison auf sieben Tore und sechs Assists in 14 Pflichtspielen. Der NK Osijek bezahlte nun kolportierte 100.000 Euro Ablöse, um Fucak in die erste Liga zu holen.

Anes Omerovic

DM, 23, AUT | FC Dornbirn – > FC Vaduz

Nach nur einem halben Jahr kehrt das einstige österreichische Top-Talent Anes Omerovic in den Schweizer Ligenfußball zurück und schließt sich dem FC Vaduz aus Liechtenstein an. Der mittlerweile 23-jährige Sechser spielte von 2014 bis 2016 zwei Jahre im Nachwuchs von Aston Villa, konnte sich dann aber nicht weiter hinaufarbeiten. Danach befand sich Omerovic immer wieder auf Vereinssuche, heuerte zunächst in Schwechat und dann in der zweiten Mannschaft der Wiener Austria an. Über seine Heimatstadt Dornbirn folgte im Herbst 2020 der erste Wechsel in die Schweiz zu Winterthur. Den vergangenen Herbst verbrachte Omerovic erneut in Dornbirn und nun folgte der Wechsel nach Vaduz, wo er einen Vertrag bis Sommer 2024 unterzeichnete und der vierte Österreicher neben Kristijan Dobras, Manuel Sutter und Elvin Ibrisimovic ist.

David Stec

RV, 27, AUT | TSV Hartberg – > Lechia Gdansk

Ebenfalls zurück zu den Wurzeln heißt es für David Stec. Nachdem er dem Spiel der Hartberger im vergangenen Herbst nie seinen Stempel aufdrücken konnte, wechselt der 27-Jährige nach nur einem halben Jahr zurück in sein Vaterland Polen. Diesmal unterschrieb der Rechtsverteidiger bei Lechia Gdansk, nachdem er bis zum vergangenen Sommer bereits drei Jahre bei Pogon Szczecin verbrachte. Das Team aus Danzig steht derzeit auf dem fünften Rang der polnischen Ekstraklasa und hat die Ambition sich für den nächstjährigen Europacup zu qualifizieren. Einer von Stec’ Teamkollegen bei Lechia wird der einstige Ried- und Innsbruck-Kicker Ilkay Durmus sein.

Sascha Mölders

ST, 36, GER | TSV 1860 München – > Sonnenhof Grossaspach

Der deutsche Regionalligist Sonnenhof Grossaspach, unter anderem Ex-Klub des Rapid-Stürmers Taxiarchis Fountas, sichert sich die Dienste eines der kultigsten deutschen Unterhausstürmers. Nach sechs Jahren, 82 Toren und 52 Assists für 1860 München schließt sich der mittlerweile 36-jährige Sascha Mölders dem Team aus der Regionalliga Südwest an. Der auffällig übergewichtige Stürmer erlangte bei den Münchner Löwen Kultstatus, nicht nur aufgrund seiner Treffsicherheit, sondern auch aufgrund markiger Interviews und Aktionen abseits des Platzes. Zuletzt wurde Mölders unter anderem auch mit dem Lokalrivalen von 1860, Türkgücü München, in Verbindung gebracht. Diese Schmach bleibt den Fans der Löwen allerdings erspart.