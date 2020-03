Sanz verstirbt an Covid-19, positive Tests bei Fellaini, Dybala und Maldini

Täglich gibt es neue Meldungen über mit dem Coronavirus infizierte Fußballer und Funktionäre. Deutlich mehr Spieler begeben sich zudem in Quarantäne, weil sie Kontakt...

Täglich gibt es neue Meldungen über mit dem Coronavirus infizierte Fußballer und Funktionäre. Deutlich mehr Spieler begeben sich zudem in Quarantäne, weil sie Kontakt mit infizierten Kollegen hatten. Leider forderte die Pandemie nun auch das erste in der Fußballwelt bekannte Todesopfer.

Vorgestern Abend wurde bekannt, dass Lorenzo Sanz im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Covid19-Erkrankung verstarb. Sanz war von 1995 bis 2000 Präsident von Real Madrid, holte Spieler wie Roberto Carlos, Clarence Seedorf oder Davor Suker zum Weißen Ballett und gewann mit den Königlichen zweimal die UEFA Champions League. Sanz gehörte der typischen Risikogruppe an, die stets besonders vor der Pandemie gewarnt wird und hatte mehreren Zeitungsberichten zufolge einige relevante Vorerkrankungen.

„@gidifeedtv: Former Real Madrid president Lorenzo Sanz, who masterminded their first European Cup win in 32 YEARS, dies at 76 after contracting coronavirus @Gidi_Traffic #COVIDー19 pic.twitter.com/NUrnbjIHKx

Einige Starkicker aus aller Welt meldeten sich indes – zumeist über Instagram oder andere soziale Netzwerke – zu Wort und bestätigten positive Corona-Tests. So wurde beispielsweise Marouane Fellaini, 87-facher belgischer Teamspieler und aktuell in China bei Shandong Luneng unter Vertrag, positiv auf das Virus getestet.

Marouane Fellaini has been diagnosed with coronavirus following his return to China, the Belgian’s Chinese Super League club Shandong Luneng announced on Sunday. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 22, 2020

Auch Juventus-Star Paulo Dybala und dessen Freundin wurden positiv getestet. Wie die allermeisten anderen infizierten Spieler meldete sich auch Dybala sofort mit der Information, dass der Verlauf mild und er wohlauf ist.

Ebenfalls positiv getestet wurden die italienische Fußballlegende Paolo Maldini und dessen Sohn Daniel. Der Sohn der Milan-Legende hatte erst Anfang Februar ein Kurzdebüt in der Kampfmannschaft der Rossoneri absolviert.